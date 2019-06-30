В Москве открылся гастрономический фестиваль Taste of Moscow 2019. На территории парка вокруг стадиона Лужники развернулся ресторанный городок, где собраны кухни народов мира, мастер-классы от шеф-поваров, развлекательные зоны ждут международных гостей и москвичей, пишет «Москва-Баку».

Фестиваль Taste of Moscow начался в среду вечером и продолжится вплоть до вечера воскресения. В национальном шатре Азербайджана идет мастер-класс по приготовлению кутабов. Два повара ловко управляются с этим блюдом и один за одним румяные кутабы с зеленью, мясом и сыром отправляются гостям.

«Готовим кутабы с тремя начинками — с бараниной, с зеленью и сыром. Мои самые любимые — с мясом, конечно», — говорит повар Диля из Баку.

«У нас и долма очень вкусная, плов, разные шашлыки, у нас все очень вкусно!», — вторит ей второй повар, тоже Диля.

В этом году на фестивале национальный бренд Azerbaijan, призывающий посмотреть на закавказскую страну по-новому, представил возможность гостям Taste of Moscow познакомиться с национальной кухней и узнать больше о «Стране огней» посредством видеооткрытки.

«Мы участвуем в фестивале с большой азербайджанской делегацией, приглашаем отведать национальные блюда и вино. Также мы здесь представляем гостям Азербайджан туристический — у нас можно узнать о гастрономических и винных турах. Наш стенд-шатер всегда рад гостям, приходите к нам, почувствуйте атмосферу солнечного Баку, надеюсь в Москве станет так же тепло», — говорит представитель Бюро по туризму Азербайджана Фидан Ахундзаде.

Азербайджанская кухня не обходится без мяса и особенно шашлыков. Повар Сабухи Мамедов отвечает за приготовление люля из баранины, которую сегодня привезли из Азербайджана, а также из мяса курицы.

«Сегодня на фестивале готовим люля из мякоти баранины и курицы. Люля из баранины — мое любимое блюдо, рекомендую, по-настоящему национальное. Также каждая семья в Азербайджане любит плов, также бозбаш — такой азербайджанский суп. Мы все готовим вкусно!»

В азербайджанском шатре фестиваля проходят мастер-классы по приготовлению азербайджанской мучной сладости с орехами шекербуры и кутабов с разными начинками. Готовка сопровождается культурной программой для гостей — выступлениями танцевальных коллективов.

Вкусный плов, по признанию участников фестиваля, готовят и в Узбекистане. Как и в Азербайджане, здесь это больше, чем национальное блюдо. Плов могут есть на завтрак, обед и ужин. Молодой шеф-повар Фарух накануне прилетел в Москву из Ташкента и сразу ринулся в кулинарный бой. Он готовит праздничный плов и запекает на мангале молодого ягненка.

Плов свадебный, с двумя видами моркови, бараниной, кюрдючным жиром, киш-мишем, барбарисом, зирой. Такой плов готовят в больших казанах — примерно 300-400 кг на торжество. Также 3-4 часа на мангале готовим молодого ягненка с приправами — той же зирой, солью, для аромата добавляем ольховые ветки. Ягненка можно фаршировать курагой, черносливом, сверху тимьян, розмарин и в конце натереть медом для золотистой корочки.

На Taste of Moscow представлены лучшие мясные и рыбные рестораны, есть меню для вегетарианцев, веганов и сладкоежек, бары с вином и другими алкогольными напитками, кальянные зоны. Фестиваль Taste of Moscow завершится 30 июня.

Minval.az