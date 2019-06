***

Представители спецназа начали разгонять участников акции водой.

В МВД заявляют, что используют «пропорциональные специальные средства принуждения, предусмотренные законом».

Полиция расстреливает демонстрантов в упор резиновыми пулями. Пострадавших в результате этого разгона будет намного больше, чем заявлено министерством здравоохранения, пишет Грузия Online.

***

Ситуация на акции у здания парламента на проспекте Руставели накалилась еще раз, сообщает Первый телеканал Грузии.



Участники акции попытались прорвать кордон спецназа. Они бросали в них разные предметы и камни, говорится в сообщении.

***

Тбилиси сейчас.

***

***

По данным министерства здравоохранения Грузии, в результате событий на проспекте Руставели пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей.

Как заявляют в министерстве пока нет информации, от чего они пострадали кроме слезоточивого газа.



***

Часть участников акции переместилась на площадь Свободы, сообщает Общественный телеканал Грузии.

Там они вступили в противостояние с правоохранителями на площади.

***

В Тбилиси применила против протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканала «Рустави-2».

По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих: спецназ также открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями.

«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — говорится в сообщении телеканала.

***

Ситуация на территории парламента Грузии вновь остается напряженной. Сотрудники полиции передают бутылки с водой участникам акции и журналистам, сообщает 1tv.ge.

***

В эти минуты в парламент прибыл и посол Германии Хуберт Книрш.

Как он заявил журналистам, он попытается разобраться в ситуации.

***

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в парламент.

В парламенте также находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

У здания парламента продолжается акция.

***

В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны. «Грузия Онлайн» сообщает, что протестующие ворвались в здание. Ранее у парламента началась стихийная акция протеста с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока Кобахидзе не уйдет в отставку. По его словам, организаторы акции протеста также решили требовать отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В МВД Грузии призвали пытающихся прорваться в здание парламента прекратить незаконные действия и насилие, передает «Интерфакс».

Thousands took to the street in anti-govt rally in #Georgia‘s #Tbilisi https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/N9iAbmsFZ0

— RT (@RT_com) 20 июня 2019 г.