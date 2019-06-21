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Представители спецназа начали разгонять участников акции водой.
В МВД заявляют, что используют «пропорциональные специальные средства принуждения, предусмотренные законом».
Полиция расстреливает демонстрантов в упор резиновыми пулями. Пострадавших в результате этого разгона будет намного больше, чем заявлено министерством здравоохранения, пишет Грузия Online.
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Ситуация на акции у здания парламента на проспекте Руставели накалилась еще раз, сообщает Первый телеканал Грузии.
Участники акции попытались прорвать кордон спецназа. Они бросали в них разные предметы и камни, говорится в сообщении.
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Тбилиси сейчас.
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По данным министерства здравоохранения Грузии, в результате событий на проспекте Руставели пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей.
Как заявляют в министерстве пока нет информации, от чего они пострадали кроме слезоточивого газа.
Полиция продолжает стрелять по своему народу… Чувствуется запах совка в стране…🤬 #Тбилиси pic.twitter.com/wkBj6su5bx
— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) 20 июня 2019 г.
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Часть участников акции переместилась на площадь Свободы, сообщает Общественный телеканал Грузии.
Там они вступили в противостояние с правоохранителями на площади.
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В Тбилиси применила против протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканала «Рустави-2».
По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих: спецназ также открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями.
«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — говорится в сообщении телеканала.
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Ситуация на территории парламента Грузии вновь остается напряженной. Сотрудники полиции передают бутылки с водой участникам акции и журналистам, сообщает 1tv.ge.
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В эти минуты в парламент прибыл и посол Германии Хуберт Книрш.
Как он заявил журналистам, он попытается разобраться в ситуации.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в парламент.
В парламенте также находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.
У здания парламента продолжается акция.
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В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны. «Грузия Онлайн» сообщает, что протестующие ворвались в здание. Ранее у парламента началась стихийная акция протеста с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.
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Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока Кобахидзе не уйдет в отставку. По его словам, организаторы акции протеста также решили требовать отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
#Тбилиси прямо сейчас!
Грузины штурмуют парламент pic.twitter.com/9WYKgn1ZyK
— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) 20 июня 2019 г.
В МВД Грузии призвали пытающихся прорваться в здание парламента прекратить незаконные действия и насилие, передает «Интерфакс».
Thousands took to the street in anti-govt rally in #Georgia‘s #Tbilisi https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/N9iAbmsFZ0
— RT (@RT_com) 20 июня 2019 г.
Митинг начался после того, как в парламенте выступил депутат Госдумы, член КПРФ Сергей Гаврилов. 20 июня в составе российской делегации он открыл сессию Межпарламентской Ассамблеи православия сидя на месте Кобахидзе в зале пленарных заседаний парламента. Его выступление прервали депутаты оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», которые заблокировали трибуну.
После этого российская делегация вернулась в гостиницу, где остановились ее участники. В это время у здания собрались протестующие, которые требовали от Гаврилова публичных извинений.