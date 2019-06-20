Представители 23 стран прибыли в Тбилиси на 26-е заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое открылось в Государственном дворце церемоний в среду, 19 июня. Азербайджан на ассамблее представляет депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на 1tv.ge.

Сессия сегодня под председательством представителя российской Коммунистической партии и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента Грузии. Этот факт вызвал скандал в Грузии – члены оппозиции выразили резкий протест.

Меня уничтожило то, что я увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии, — пишет в Facebook первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.

«Не знаю, что для меня может быть тяжелее, чем видеть это. Не знаю, что сказать. Я каждый день провожу в мыслях о том, как превратить парламент в полностью состоявшуюся государственную институцию. Меня просто уничтожило то, что я увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии», — пишет Тамар Чугошвили.

«Грузинская мечта» на самом деле является российской мечтой, мечта Иванишвили — мечтой Владимира Путина, — об этом заявила депутат «Единого национального движения» Тина Бокучава.

«Это — плевок в душу нашей страны, тех людей, которые пожертвовали собой за защиту чести, территориальной целостности нашей страны, в том числе во время августовской войны, нет оскорбления большего, чем это. Соответственно, мы прибегнем ко всем формам протеста, чтобы не допустить этого позора в парламенте Грузии», — заявила Бокучава.

Российским депутатам нет места в парламенте Грузии, — об этом лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе пишет в социальной сети.

«Российским депутатам нет места в парламенте Грузии! Эта конференция должна быть немедленно прекращена, и члены Госдумы должны покинуть парламент и Грузию», — заявляет Арчил Талаквадзе.

Лидер политического объединения «Гирчи» Зураб Джапаридзе требует поставить вопрос об ответственности председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который отбыл сегодня с визитом в Азербайджан.

Как заявил Джапаридзе, то, что сегодня происходит в парламенте Грузии, позор.

«Этому есть два объяснения — или они идиоты, или трусы и ложатся под Россию. Был разговор о том, пускать или не пускать этих людей, а сейчас их посадили на кресло председателя в самом парламенте. Их должны прямо отвезти отсюда в аэропорт и выдворить из страны», — отметил Джапаридзе.

Где Абхазия, где Самачабло, убирайтесь из этой страны! — такими словами депутат парламента Грузии, член «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе обратился к российским депутатам, участвующим. В знак протеста Бобохидзе облил водой российских депутатов.

На проведение скандального мероприятия откликнулась в социальной сети даже президент Саломе Зурабишвили.

По словам президента, какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, со всеми христианскими правилами.

«Межпарламентская Ассамблея Православия???? Что это еще значит? Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, со всеми христианскими правилами, которые запрещают (позавчерашний пример в Гремисхеви) совместно приходить и молиться грузинам и осетинам у иконы, освещать могилы собственных родителей, восстанавливать грузинские церкви в Абхазии!!!!

Здесь нет ничего православного! Для России это обычный метод, это получается религия используемая для достижения политических целей!

И если это так, почему и мы играем в эту политическую игру?», — пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

Minval.az