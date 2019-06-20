Демонстранты в Тбилиси собравшиеся перед парламентом с требованием отставки главы парламента и министра внутренних дел, перекрыли одну из главных улиц столицы-Руставели.

Как передает АПА, наряду с Тбилиси, акции протеста прошли и в Поти, Батуми и в ряде других районов Грузии.

Отметим, что сегодня в ходе 26-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Православной Ассамблеи в Тбилиси президент ассамблеи, представитель Коммунистической партии России и депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента.

Напомним, что Гаврилов недавно призывал Грузию смириться с реальностью и признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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