Владелец Crocus Group, российский миллиардер азербайджанского происхождения Арас Агаларов призвал активнее развивать экономическое сотрудничество между Россией и Турцией.

Такое заявление бизнесмен сделал в интервью турецкому изданию Medya Günlüğü.

«Между Турцией и Россией существуют крепкие торгово-экономические отношения. Насколько мне известно, двусторонний товарооборот продолжает расти. Но я думаю, что турецким компаниям нужно быть активнее в России. Пока турецкие фирмы не могут использовать весь потенциал на российском рынке. Хотя этот потенциал очень большой.

Сегодня Российская Федерация стремится наращивать отечественное производство. Да, мы знаем, что на все товары, включая турецкие, установлены высокие таможенные пошлины. В этой связи нам нужно создать такой механизм, который позволит оптимизировать эти таможенные пошлины. Конечно, в правовых рамках. Например, турецкие технологии, которые используются в сельскохозяйственной сфере, можно применять при производстве в России. Можно создать завод. Россия сегодня делает очень серьезные шаги на пути к локализации производства на своей территории. Поэтому можно привозить вспомогательное оборудование из Турции и осуществлять производство на заводе здесь. В этой ситуации и таможенные пошлины, и затраты будут низкими. Благодаря такого рода инвестициям мы сможем увеличить двусторонний товарооборот. Это один из методов. Например, можно также осуществлять текстильное производство. Привозить материал из Турции и производить продукцию здесь. Таким образом, используя множество методов, мы можем увеличить объем торговли между двумя странами в рамках наращивания отечественного производства в России.

Сегодня торговая конкуренция между странами еще более усилилась. Например, с Китаем очень трудно конкурировать в сфере микротехнологий. Но у Турции более высокий потенциал с точки зрения продуктов питания и товаров народного потребления. Турция может более плодотворно сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере. Например, на юге России, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, можно открыть совместные предприятия при использовании турецких технологий. Есть очень плодородные земли. Хочу привести один пример из истории. В годы войны немецкие нацисты на поездах вывозили в Германию почву из Воронежской области. Качество воронежского чернозема известно во всем мире. Хорошо бы в Воронежской области открыть тепличные предприятия с применением турецких технологий. Нам следует воспользоваться опытом Турции в сельскохозяйственной сфере. Затем мы сможем продавать эти сельскохозяйственные продукты как в пределах России, так и за рубежом.

Россия перешла к капиталистической системе только 30 лет назад. Турция же имеет укоренившуюся экономическую систему. Например, строительная, сельскохозяйственная, торговая отрасли Турции. Повторю, если сегодня турецкие фирмы будут активнее на российском рынке, то в таком случае они добьются серьезных успехов. К примеру, турецкие строительные фирмы, которых мы знаем с 1990-х годов, сегодня на нашем рынке отошли немного назад. Россия может сотрудничать с Турцией в таких отраслях, которые у нее самой еще не развиты, но хорошо развиты в Турции», — отметил Агаларов.

Бизнесмен также предложил организовать в «Крокус экспо» Турецкую национальную бизнес-выставку.

«Здесь могут быть представлены разные виды турецкой продукции, включая технологии. Технологии тоже продаются, появятся и желающие открыть совместные предприятия. Каждая выставка предполагает контакты и общение со многими компаниями. Например, тепличное производство, рыбный промысел.

В Турции есть такие развитые отрасли, но они еще мало известны в России. Мы можем проводить такого рода выставочные мероприятия. Они привлекут интерес большого количества российских фирм в информационном плане. Серьезный прогресс может быть достигнут в вопросе создания совместных предприятий или продажи технологических продуктов. Я предлагаю организовать Турецкую национальную бизнес-выставку. Имею в виду продолжительную выставку на протяжении недели. Конечно, такое мероприятие нужно планировать за год. Для этого нужно создать совместную рабочую группу. Подготовить необходимый совместный стратегический план. Посольство Турции в Москве, Представительство главного торгового советника тоже должны подключиться. Мы готовы и даже в ближайшие дни планируем провести переговоры с турецкой стороной по этому вопросу».

Minval.az