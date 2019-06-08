Президент РФ Владимир Путин считает, что торговые конфликты отдельных стран уже не могут в эпоху глобализации оставить в стороне другие государства.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, где место России в схватке за экономическое первенство (между США и Китаем), Путин вспомнил старинную китайскую поговорку: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и ждет, чем все закончится».

Однако затем он признал, что сейчас ситуация в мире меняется, передает «Росбалт».

«США всегда пропагандировали идеи свободной торговли. Но сейчас они внедряют другую практику. В ход идут ограничения, что наносит большой ущерб международной экономике. Эксперты прогнозируют, что если все будет продолжаться как сегодня (торговое противостояние США и КНР — ред.), то к 2022 году падение мирового ВВП составит 2%», — отметил Путин

Президент добавил, что в этом случае все столкнутся с большими проблемами, которые будут отражаться на обычных гражданах и на бизнесе.

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