Драматичные новости из Ливии — вновь в центре внимания мировых СМИ. На подступах к столице страны Триполи продолжаются тяжелые бои между армией правительства национального согласия, которое признает и поддерживает ООН и большинство стран Запада, и силами, верными маршалу Хафтару — его поддерживает Россия и заседающий в ливийском Тобруке парламент. Наступление на Триполи маршал Хафтар начал еще в апреле, но теперь даже российские СМИ, пусть и со ссылкой на другие источники, вынуждены признать: эффектного броска на Триполи у него не получилось, а наступление захлебывается. В боях на подступах к Триполи Хафтар потерял более сотни своих солдат. Он применил авиацию, самолеты бомбили и территории с гражданским населением (узнаваемая тактика российских фаворитов), но в ответ уже правительственные силы атаковали позиции армии маршала Хафтара в населенном пункте аш-Швиреф, где находится его главный штаб. Так или иначе, Анатолийское агентство новостей уже констатирует: силам правительства национального согласия Ливии удалось остановить в пригородах ливийской столицы продвижение сторонников Халифы Хафтара. «Генерал Хафтар еще 55 дней назад обещал союзникам быстрый захват Триполи. Однако правительственная армия смогла перегруппировать подконтрольные силы с целью отражения наступления на столицу», — констатирует агентство.

О каких именно союзниках идет речь, догадаться нетрудно. Хафтару, которого одни называют генералом, другие — маршалом, существенную поддержку оказывала и оказывает Россия. Его уже принимали и в Москве, и на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Москва оказывала и оказывает Хафтару не только моральную поддержку, но и поставляет оружие (за которое у этого ливийского полевого командира вряд ли есть чем платить, кроме обещаний будущих геополитических дивидендов). Плюс ко всему Кремль явно разворачивает нешуточную активность в Африке. Деятельность ЧВК «Вагнер» в Центрально-африканской республике, где при весьма странных обстоятельствах был убит наш соотечественник, военный журналист Орхан Джемаль и его коллеги — лишь одна составляющая этого процесса. Ливия с ее запасами нефти, обширным средиземноморским побережьем и границами с Египтом, Суданом, Чадом, Нигером, Тунисом и Алжиром— «площадка» многообещающая, особенно после того, как РФ лишилась такого опорного пункта, как Судан. Словом, на Хафтара возлагались нешуточные надежды. В апреле, когда Хафтар только начал свое наступление на Триполи, еще был шанс, что он и его бойцы сделают всю «работу в поле», а роль Москвы ограничится только оружейными инъекциями, но теперь шансов на такой исход немного. Хафтар с задачей явно не справился. И как поведет себя Москва теперь, когда ему отвешивают «тридцать три подзатыльника»? Отойти в сторону и безучастно наблюдать, как рушатся планы и надежды в Северной Африке, прямо сказать, явно не «сценарий мечты». Но и слишком глубоко втягиваться в ливийскую «мясорубку» тоже рискованно. Потому как есть большой риск получить «второй Афганистан», но уже в Северной Африке.

Наконец, есть еще и «геополитическое измерение». Если Халифу Хафтара открыто поддерживала Москва, то Турция с самого начала оказывала поддержку правительству национального согласия Ливии. Еще неделю назад Анкара отправила в Ливию крупную партию оружия — тому самому правительству национального согласия, чьи силы громят маршала Хафтара и его сторонников. И мало сомнений, что благодаря именно этому оружию правительственным силам удалось остановить наступление Хафтара.

А это уже придает конфликту в Ливии этакое «российско-турецкое» прочтение — со всеми вытекающими. Ливия по сути дела превратилась для РФ в этакую геополитическую ловушку. Более того, одновременно накалилась ситуация и в Сирии. Как сообщает Reuters, Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Вначале в Анкаре попытались убедить Москву прекратить эскалацию, то есть силовую «зачистку» зоны безопасности в Идлибе, в РФ снижать интенсивность «боевой работы» и не подумали, и вот теперь последовал «силовой ответ» Анкары.

И самое главное, все это разворачивается на фоне явной неопределенности с самым амбициозным политическим проектом РФ на турецком направлении — поставкам Анкаре ЗРК С-400, против которых категорически возражают США. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Анкара может получить ЗРК даже раньше срока. Но в этом открыто усомнился министр обороны Турции Хулуси Акар, что само по себе беспрецедентное событие в «двустороннем диалоге» по ракетам. Как отметил глава турецкого оборонного ведомства, поставка российских комплексов С-400 может быть перенесена с июня на более поздний срок. В СМИ регулярно прокатывается волна слухов, согласно которым, Анкара может вообще отказаться от закупки российских ЗРК, чего от нее добиваются США. Эрдоган и Трамп, по сообщениям из заслуживающих доверия источников, могут встретиться и провести переговоры на полях саммита G20 в Японии, и какую динамику отношения Анкары и Вашингтона примут после этого, пока остается только гадать. Но признаков, что «охлаждение» отношений между Москвой и Анкарой уже идет, слишком много, чтобы их можно было «вынести за скобки». А вот это уже серьезно, в том числе, вернее, прежде всего для Азербайджана. Где уже по понятным причинам возрастает и риск попыток Москвы «ответить» Анкаре еще на одном поле, за рамками Сирии и Ливии, и опасность очередной «накачки» оружием Армении, которая интересует Россию прежде всего как антитурецкий «форпост». Так что геополитическое эхо боев в Триполи может докатиться до Южного Кавказа. И подобные прецеденты в новейшей истории уже были — достаточно вспомнить апрельские бои 2016 года, совпавшие с пиком российско-турецкого кризиса после сбитого в воздушном пространстве Турции российского военного самолета. Но те же апрельские бои, кроме всего прочего, еще и покзали: такие попытки «отвечать» Анкаре руками Армении на азербайджанском поле обходятся «форпостянам» ой как дорого. Просто потому, что на Южном Кавказе теперь уже другой расклад сил.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az