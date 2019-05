В Сети опубликована фотография возможного виновника взрыва во французском Лионе. Сделано оно было при помощи уличных камер видеонаблюдения.

Речь идёт о мужчине в кепке и очках, с велосипедом. Полиция подозревает его в активации взрывного устройства на улице Виктора Гюго в Лионе.

#Breaking: Just in — First CCTV close up image of the alleged suspect from the IED explosion case in #Lyon in #France. Leaving up to 13 people injured, French police conducting a manhunt for him as we speak. pic.twitter.com/GrYKSxMcEX

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 24 мая 2019 г.