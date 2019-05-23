Европейский союз в своем докладе констатировал отсутствие прогресса в области прав человека и демократии в Белоруссии.

«Ситуация в Беларуси не улучшилась. Большинство ограничительных законов, влияющих на фундаментальные свободы, не были изменены», — говорится в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в разделе, посвященном Белоруссии.

Как отмечается в документе, деятельность незарегистрированных организаций в Белоруссии была декриминализована, но вместо этого за нее ввели штрафы.

В докладе констатируется, что в Белоруссии так и не был создан институт уполномоченного по правам человека и не были приняты должные меры для реализации Национального плана действий в области прав человека.

«Смертная казнь все еще применялась (в Белоруссии) в 2018 году. Были вынесены новые приговоры и приведены в исполнение четыре казни. Однако белорусские власти приняли участие в публичных дискуссиях по вопросу отмены смертной казни», — сказано в докладе.

В документе также отмечается, что прошедшие в начале прошлого года в Белоруссии выборы в местные советы депутатов не соответствовали ряду ключевых международных стандартов. Также не было предпринято шагов по внесению изменений в Избирательный кодекс.

В докладе помимо прочего упоминаются так называемое «дело белТА» и приговор руководителям независимого профсоюза РЭП, которые вызвали негативную реакцию международного сообщества.

Свои действия в отношениях с Белоруссией Евросоюз называет в докладе «политикой критического взаимодействия», которая привела к постепенным шагам в направлении более глубокого сотрудничества.

Кроме того, в документе приводятся данные о финансовой помощи Евросоюза Белоруссии. Так, в 2014-2018 годах Белоруссии было выделено более 120 млн евро (53-77 млн евро ориентировочно планируется выделить в 2019-2020 годах).

Minval.az