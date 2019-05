YouTube с августа 2019 года начнет показывать пользователям округленное число подписчиков каналов вместо точного. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

Currently, public sub counts are abbreviated in most but not all places across YouTube. In August, we’ll make this more consistent by always showing abbreviated sub counts publicly.

Creators: You’ll still see your full sub count in Studio!

Learn more → https://t.co/ldguF5Ussf pic.twitter.com/pmaKk4EU4k

— TeamYouTube (@TeamYouTube) 21 мая 2019 г.