YouTube с августа 2019 года начнет показывать пользователям округленное число подписчиков каналов вместо точного. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

В компании отметили, что уже сейчас в некоторых случаях округляет число подписчиков; в дальнейшем сервис распространит эту практику на все каналы, на которые подписаны больше тысячи пользователей.

«Мы знаем, что число подписчиков очень важно как для блогеров, так и для фанатов, так что мы решили предупредить всех за несколько месяцев до изменений!», — сообщил YouTube.

После внедрения новшества число своих подписчиков будут видеть только владельцы каналов.

Minval.az