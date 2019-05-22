YouTube с августа 2019 года начнет показывать пользователям округленное число подписчиков каналов вместо точного. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

Currently, public sub counts are abbreviated in most but not all places across YouTube. In August, we’ll make this more consistent by always showing abbreviated sub counts publicly. Creators: You’ll still see your full sub count in Studio! Learn more → https://t.co/ldguF5Ussf pic.twitter.com/pmaKk4EU4k — TeamYouTube (@TeamYouTube) 21 мая 2019 г.

В компании отметили, что уже сейчас в некоторых случаях округляет число подписчиков; в дальнейшем сервис распространит эту практику на все каналы, на которые подписаны больше тысячи пользователей.

«Мы знаем, что число подписчиков очень важно как для блогеров, так и для фанатов, так что мы решили предупредить всех за несколько месяцев до изменений!», — сообщил YouTube.

После внедрения новшества число своих подписчиков будут видеть только владельцы каналов.

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