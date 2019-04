Британцам начали выдавать паспорта без пометки «Европейский союз» на обложке, пишет «Би-би-си». Новые документы ввели с 30 марта, на следующий день после того, как Великобритания должна была выйти из ЕС.

Некоторые британцы все еще могут получить паспорт со старой версией обложки, пока те не закончатся. До конца года британские паспорта станут темно-синими с золотыми буквами вместо темно-красных, обязательных для стран ЕС.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today — my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 апреля 2019 г.