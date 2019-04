Казахстанские пользователи социальной сети обсуждают, «на соответствующем ли уровне встретили в России Токаева», который свою первую зарубежную поездку начал с Москвы. Эксперты считают, что в «дипломатии ничего случайного не бывает».

Временного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Внуково-2 встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и глава департамента протокола министерства Игорь Богдашев. Это первая зарубежная поездка Токаева, который был назначен временным президентом после того, как Нурсултан Назарбаев неожиданно сложил с себя полномочия, пишет радио «Азаттык» (казахская служба радио «Свобода»).

В рамках заявления для прессы по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным 3 апреля в Москве временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передав приветствие от Нурсултана Назарбаева, поблагодарил российскую сторону «за теплое гостеприимство, радушие и хорошую организацию» его визита в Россию.

Токаев и Путин по итогам их встречи в Кремле 3 апреля сделали совместное заявление относительно дальнейшего развития отношений между двумя странами. В документе, в частности, говорится, что Казахстан и Россия «не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны».

Согласно заявлению Акорды, Токаев во время брифинга для журналистов по итогам переговоров с российским лидером подчеркнул особый характер отношений между двумя странами. Токаев, заявивший, что его деятельность в качестве президента «начинается в «золотую эру» казахстанско-российского сотрудничества», выразил уверенность в расширении в будущем сотрудничества в различных сферах. По итогам визита были подписан ряд документов, в том числе межправительственное соглашение по газоснабжению комплекса «Байконур».

Сам Токаев в twit-сообщении заявил, что оценивает свой визит в Москву как «успешный».

Некоторые пользователи социальной сети, узнавшие через СМИ о церемонии встречи, посчитали, что «Токаева встретили не на высоком уровне». Судя по их мнению, «это первый официальный визит Токаева и к нему должны были проявить соответствующее уважение, направив для его встречи высокопоставленных должностных лиц выше заместителя министра».

«Во время первого визита Токаева в Россию у трапа самолета его встретил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Ммм, и на том спасибо, что не на такси доехал до гостиницы…»

Аналогичного мнения придерживаются и некоторые англоязычные эксперты. «Токаев получил необычайно низкий прием в ходе своей первой зарубежной поездки в Москву. Даже бывший лидер оппозиции Армении Пашинян был принят выше в ходе его первой поездки в Россию. Что случилось?» — пишет в Twtitter’e старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии в вашингтонском Центре Карнеги Пол Стронски.

