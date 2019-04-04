Казахстанские пользователи социальной сети обсуждают, «на соответствующем ли уровне встретили в России Токаева», который свою первую зарубежную поездку начал с Москвы. Эксперты считают, что в «дипломатии ничего случайного не бывает».

Временного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Внуково-2 встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и глава департамента протокола министерства Игорь Богдашев. Это первая зарубежная поездка Токаева, который был назначен временным президентом после того, как Нурсултан Назарбаев неожиданно сложил с себя полномочия, пишет радио «Азаттык» (казахская служба радио «Свобода»).

В рамках заявления для прессы по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным 3 апреля в Москве временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передав приветствие от Нурсултана Назарбаева, поблагодарил российскую сторону «за теплое гостеприимство, радушие и хорошую организацию» его визита в Россию.

Токаев и Путин по итогам их встречи в Кремле 3 апреля сделали совместное заявление относительно дальнейшего развития отношений между двумя странами. В документе, в частности, говорится, что Казахстан и Россия «не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны».

Согласно заявлению Акорды, Токаев во время брифинга для журналистов по итогам переговоров с российским лидером подчеркнул особый характер отношений между двумя странами. Токаев, заявивший, что его деятельность в качестве президента «начинается в «золотую эру» казахстанско-российского сотрудничества», выразил уверенность в расширении в будущем сотрудничества в различных сферах. По итогам визита были подписан ряд документов, в том числе межправительственное соглашение по газоснабжению комплекса «Байконур».

Сам Токаев в twit-сообщении заявил, что оценивает свой визит в Москву как «успешный».

По итогам встречи были достигнуты конкретные договоренности. Визит в Москву оцениваю как успешный. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 апреля 2019 г.

Некоторые пользователи социальной сети, узнавшие через СМИ о церемонии встречи, посчитали, что «Токаева встретили не на высоком уровне». Судя по их мнению, «это первый официальный визит Токаева и к нему должны были проявить соответствующее уважение, направив для его встречи высокопоставленных должностных лиц выше заместителя министра».

«Во время первого визита Токаева в Россию у трапа самолета его встретил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Ммм, и на том спасибо, что не на такси доехал до гостиницы…»

Аналогичного мнения придерживаются и некоторые англоязычные эксперты. «Токаев получил необычайно низкий прием в ходе своей первой зарубежной поездки в Москву. Даже бывший лидер оппозиции Армении Пашинян был принят выше в ходе его первой поездки в Россию. Что случилось?» — пишет в Twtitter’e старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии в вашингтонском Центре Карнеги Пол Стронски.

Hmm, Tokayev received a surprisingly low level reception on his first foreign trip to Moscow. Even Armenia’s Pashiniyan, a distrusted former opposition leader, was received higher in his first trip to Russia. What gives? https://t.co/z2u9zCjbAi — Paul Stronski (@pstronski) 3 апреля 2019 г.

Репортер Азаттыка пообщался с экспертами по поводу дипломатического протокола встречи президентов. Ерлан Саиров одним из первых в социальной сети обратил внимание на этот вопрос. По его словам, «в дипломатии случайностей не бывает».

— Ввиду того, что для Касым-Жомарта Токаева это первая поездка в качестве президента Казахстана, российская сторона могла бы и повысить статус встречающих, — к примеру, направить премьер-министра, вице-премьера или министра иностранных дел. Однако это зависит от протокола встречающей страны, то есть министерства иностранных дел России. Возможно, это считается не столь важным, чтобы придавать этому значение, — говорит он.

По словам Ерлана Саирова, церемония встречи Токаева в Москве прежде всего показывает, что наступила новая эра казахстанской дипломатии. Во-вторых, руководство страны должно по-новому строить принципы своих поездок на международном уровне.

— Правильнее будет ускорить проведение президентских выборов в стране для оптимальной работы с международными организациями, причем не только во внешней политике, но и в деловой, финансовой и гуманитарной сферах, — говорит он.

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев обращает внимание на то, что церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева определяется в зависимости от статуса визита.

— Казахстанские СМИ передали, что Токаев едет с официальным визитом, однако российская сторона, похоже, посчитала визит рабочим. Я посмотрел протокол России. Если бы это был официальный визит, то Токаева должен был встретить премьер-министр и министр иностранных дел. К тому же с Токаевым не было большой делегации. Тем не менее его встретили с почетным караулом и оркестром, — говорит он.

По словам Казбека Бейсебаева, церемония встречи президента не организовывается в зависимости от его личного статуса.

— Как бы то ни было, Россия оказала президенту Казахстана высокое уважение на дипломатическом уровне. Потому что Россия считает Казахстан важным партнером. Весь вопрос в том, как Путин встретит Токаева в Кремле, — говорит Бейсебаев.

Ряд экспертов считают, что встреча иностранных коллег в аэропорту связана с взаимным уважением отдельных политиков и отношениями между государствами.

Президент Токаев 3 апреля встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Акорде, повестка дня встречи двух президентов содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. Президент Казахстана также встретится с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции страны.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что президенты обсудят ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня.

65-летний Токаев, бывший председатель сената, премьер-министр и министр иностранных дел Казахстана, получивший высшее образование в Москве по специальности «китаеведение», работавший в посольстве страны в Китае, вступил в должность президента 20 марта после сложения Нурсултаном Назарбаевым с себя президентских полномочий.

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