29 марта в Вене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем.

Федеральный канцлер Себастьян Курц встретил президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев и федеральный канцлер Себастьян Курц сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча президента Ильхама Алиева с федеральным канцлером Себастьяном Курцем один на один.

I had a good exchange with Ilham Aliev, President of #Azerbaijan, at the margins of talks on Nagorno-Karabakh in #Vienna today. pic.twitter.com/c0XYbIfZt0

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 29 марта 2019 г.