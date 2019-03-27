22 марта на экраны вышел новый эпизод популярного в мире документального автомобильного телесериала The Grand Tour, посвященный Грузии и Азербайджану.

Герои 11-го эпизода 3-го сезона сериала Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд приезжают на Южный Кавказ, чтобы определить лучший автомобиль, на котором жители Грузии смогли бы преодолеть расстояние от Черного моря до Каспийского, чтобы полакомиться пресноводной рыбой.

The Grand Tour — документальный телесериал, который содержит также элементы, снятые заранее. В центре его внимания автомобиль и автопробег. Третий сезон The Grand Tour начался 18 января и эпизоды выходят раз в неделю на интернет-сервисе Amazon Prime Video.

Minval.az