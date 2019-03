Russia. Theft Auto in a black mask breaks the glass of the machine.

В Баку задержаны братья, подозреваемые в грабеже автомобилей необычным способом.

Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, отдела уголовного розыска Хатаинского РУП и 37-го отделения полиции РУП, были задержаны ранее судимые братья Э. Рзаев и В. Рзаев.

С помощью специального оборудования братья Рзаевы получали доступ к сигналам пультов автомобилей, и, открыв двери, свободно грабили машины.

Выяснилось, что братья Рзаевы находились в розыске по различным статьям УК.

Оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az