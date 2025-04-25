Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина «немедленно» подпишет сделку по минеральным ресурсам.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. УСПЕХ, похоже, будет впереди!», — написал Трамп.