Военнослужащий срочной службы одного из подразделений пограничных войск СНБ Армении в Сюникской области погиб, получив огнестрельное ранение из прикрепленного к нему автомата.

Как сообщили в пресс-службе СНБ Армении, для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Ранее сообщалось, что армянский пограничник подорвался на мине.

19:30 Армянский пограничник насмерть подорвался на мине в Сюникской области (Зангезур — ред.).

Об этом сообщили армянские СМИ. Следственный комитет Армении подтвердил информацию.