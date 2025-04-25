Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет достаточно вооружения для возвращения контроля над Крымом силой. В то же время, Украина не может отказаться от полуострова, потому что все украинские земли — это собственность украинского народа.

Об этом Зеленский сказал журналистам во время брифинга, передает УНИАН.

«У нас позиция не может идти в разрез нашей Конституции Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это не моя собственность. Это собственность украинского народа», — сказал Зеленский.

Президент Украины отреагировал на последние комментарии президента США Дональда Трампа относительно Крыма:

«Это правда, то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей, потому что наши люди — так это самое главное, но говорить, что у нас нет армии, это неправда. Я так считаю. И поэтому, я согласен с президентом Трампом, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крымом».