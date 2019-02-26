Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу интервью министра обороны Армении общественному телевидению этой страны.

В заявлении говорится:

«Запугать Азербайджан такого рода дешёвыми заявлениями официальных лиц Армении, носящими пропагандистский характер, невозможно. Пусть армянский министр не полагает, что сейчас первые годы независимости, когда в начале 1990-х годов, пользуясь тем, что Азербайджан был погружён во внутренние распри, они захватили его земли. Сегодня Азербайджан под руководством Президента страны, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева обладает достаточно сильными, профессиональными, преисполненными решимости и способными освободить оккупированные земли патриотичными Вооружёнными Силами. Сильная экономика Азербайджана, успешная внутренняя и внешняя политика превратили его в безусловного регионального лидера.

Выступление министра обороны Армении с заявлением о приобретении наступательных вооружений в день, когда 27 лет тому назад его страна осуществила геноцид мирного населения азербайджанского города Ходжалы, служит очевидным показателем явно агрессивной политики. Хотели бы напомнить, что в то время, когда в начале 2016 года шло обсуждение конкретных планов в связи с урегулированием конфликта, именно армянская сторона приняла новую военную доктрину наступательного характера и 2 апреля вдоль линии соприкосновения войск осуществила обстрел из тяжёлых вооружений районов плотного проживания населения, сделав своими мишенями различные местности, где располагались в том числе школы, больницы и места религиозного поклонения, что привело к известным апрельским событиям.

Это заявление министра обороны Армении ясно показывает международной общественности, кто на самом деле хочет мира, а кто, проводя политику агрессии, приобретает оружие наступательного характера».

Minval.az