Наверное, в истории каждого народа есть «знаковые даты». Для Азербайджана одной из таких дат стало уничтожение армянскими агрессорами при участии, вернее, соучастии российского 366-го мотострелкового полка города Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года. Это — крупнейшая трагедия за всю историю армянской агрессии против Азербайджана. Трагедия Ходжалы стоит в одном ряду с французским Орадуром, чешским Лидице, белорусской Хатынью, боснийской Сребреницей.

Накануне МИД Азербайджана и Генпрокуратура Азербайджанской Республики распространили соответствующее заявление: «В результате Ходжалинского геноцида были депортированы 5379 жителей города, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин были зверски убиты, 8 семей были истреблены полностью, 487 человек получили ранения, 1275 были взяты в плен и заложники. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор не известна. Ввиду захвата города Ходжалы вооружёнными силами Армении Азербайджанскому государству и гражданам был нанесён материальный ущерб в размере более 170 миллионов долларов США». Как подчеркивают в Баку, «общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, и всех существующих фактов относительно трагических событий в Ходжалы с полной убедительностью доказывает, что преступления, совершённые в этом городе Азербайджана, не были случайностью. Напротив, они являлись составной частью широко распространённой и систематической политики насилия Армении. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена исключительно на их массовое уничтожение лишь потому, что они были азербайджанцами». Напомним: над телами убитых глумились и после смерти. Сегодня трагедия Ходжалы официально признана геноцидом парламенты 16 стран мира и законодатели 24 штатов США. Во многих городах мира проходят массовые акции, посвященные памяти ходжалинцев. И самое главное, идет работа, направленная на то, чтобы виновные в этом преступлении против человечности ответили за свои действия.

И, пожалуй, самое страшное, что все это вовсе не было случайностью, «эксцессом исполнения» или даже «сопутствующим ущербом», как принято называть на войне жертвы среди мирного населения. Захват Ходжалы был продуман и рассчитан от начала до конца. Свой расчет был не только у армянских боевиков, но и у Москвы, которую здесь «представлял» тот самый 366-й полк.

Есть, конечно, официальная версия: мол, этот полк оказался в эпицентре войны без четки приказов командования, он «разложился» и «прогнил», офицеры просто сдавали внаем бронетехнику вместе с личным составом…Только вот это не более чем официальная версия. Ходжалинская трагедия произошла как раз в то время, когда СССР уже как бы распустили, в столицах бывших союзных республик принимали декларации о независимости и суверенитете, но еще не было полной ясности: независимость бывших республик — это надолго? Или они очень скоро «слепятся» в новое подобие СССР, пусть и с другим названием? Но пока западные аналитики гадали и строили версии, многие российские политики и политические дельцы активно подталкивали развитие событий по второму варианту. Официально, с трибун, вбрасывали«интеграционные инициативы»: единая валюта, «внешние границы Содружества», которые должны охранять российские «зеленые фуражки», «единые вооруженные силы СНГ»…И самое главное, понимали в Москве и другое: Азербайджан, с его нефтью, газом, уникальным геополитическим положением, имеет неплохие шансы выжить в «одиночном плавании». Чего никак не желали допустить. Армянские националисты были здесь даже не инструментом, а удобной «дымовой завесой», от имени которой можно было устраивать территориальные захваты и «этнические чистки».

Захват Ходжалы происходил по той же схеме, которую потом повторят при многих территориальных захватах: сначала российские регулярные части выполняют от имени Армении «боевую работу», а затем уже за дело, то есть за расправы над безоружным населением, принимаются армянские боевики. Захват Ходжалы был одним из этапов продуманной стратегии по полной арменизации Нагорного Карабаха. Этот город располагался на важной автомобильной дороге — Ханркенди-Аскеран, на «господствующей высоте», здесь находился аэропорт…

И та чудовищная расправа, которую учинили над жителями Ходжалы, и живыми, и мертвыми, тоже не была ни «случайностью», ни даже «эксцессом исполнения». Слишком уж хладнокровно и рассчитано все произошло.

Да, многие ходжалинцы были убиты уже в первые минуты боя. У защищавших Ходжалы сил самообороны не было даже теоретических шансов выстоять против бронетехники 366-го полка. Путь к спасению был один — на восток, несколько километров через горы и лес — так можно было выйти к Агдаму. Но этот путь представлял собой растянувшуюся на несколько километров ловушку. Сначала беженцев обстреляли у села Кятук — с трех сторон, по всем правилам военной науки. Апофеоз трагедии наступил у села Нахичеваник, где кончился лес и куда люди вышли с рассветом…

Томас де Ваал в своей книге «Черный сад» приводил интервью Сержа (Сержика) Саргсяна — в то время «полевого командира», позже — министра обороны, премьер-министра и президента Армении: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)». Это, без сомнения, тот случай, когда признание, да еще столь откровенное и циничное — действительно «царица доказательств», что расправу над мирным населением в Ходжалы устроили намеренно. Как полагал сам журналист, «оценка Саркисяна заставляет под другим углом взглянуть на самую жестокую бойню карабахской войны. Не исключено, что эти массовые убийства явились, пусть хотя бы и отчасти, преднамеренным актом устрашения». Понятен и расчет: расправа над ходжалинцами должна была «облегчить» последующие этнические чистки в Шуше, Лачине, Кельбаджаре, Губадлы, Зангелане, Джабраиле, Физули, Агдаме…Понятно, что об этом российские СМИ не любят сообщать на первых страницах и в топе новостей. Но иногда кто-то проговаривается, как, например, Михаил Леонтьев. Или Тигран Кеосаян, напомнивший армянским «западникам», что неспроста, мол, «сделали национальным героем Армении и «Арцаха» (кавычки наши — Minval.az) тогдашнего министра обороны России Павла Грачева – я видел своими глазами, как Грачева выносили из самолета в Ереване в буквальном смысле на руках, настолько мощным было уважение и сильной признательность».

Вполне возможно, что территориальные аппетиты этим не ограничивались. И что планы наступать до Евлаха и Мингечаура, с тем расчетом, чтобы у Азербайджана не было даже теоретической возможности подписывать нефтяные контракты, строить трубопроводы и железные дороги — это вовсе не плод больного воображения. Просто события потом пошли не по сценарию: освобождение Горадиза сыграло ту же роль для армянской армии, что и бои под Москвой — для гитлеровского вермахта. Но это уже другая история, которую нам еще предстоит написать, точнее, дописать —после победы. И наверное, по закону жанра, здесь надо бы поставить точку.

Но вот в чем дело. За три дня до годовщины Ходжалинского геноцида Россия отмечала свой армейский праздник — «День защитника отечества». Впрочем, отмечают его на государственном уровне и на оккупированных землях Украины и Грузии. Или в «форпостах» типа Армении — с возложением цветов к памятникам, с георгиевскими ленточками и прочей мишурой. Но не в Азербайджане. Где слишком хорошо помнят, что совершила эта армия и 20 января 1990 года в Баку, и 26 февраля 1992 года в Ходжалы. Разве что кто-то отмечает его на «лично-семейном» уровне, под аккомпанемент объяснений в стиле «я в этой армии служил», «мы в семье всегда в этот день поздравляли папу и дедушку» и т.д.

Только вот перед тем, как «запостить» в Фейсбуке очередное поздравление, надо бы перечитать отрывок из «Секретной справки» В.Савельева, начальника контрразведки одной из российских воинских частей, принявших участие в атаке на Ходжалы: «Я не мог не написать про все это. Не могу забыть простреленные тела людей, детей и женщин, беременных, невест. Пусть азербайджанцы меня простят за то, что не смог ничего сделать во всех этих событиях с кровавым и беспощадным исходом. Только лишь написанную мною секретную справку послал и в Кремль, и генералам Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. Читайте, сказал. Посмотрите, как опорочена наша русская офицерская честь». А уже потом подумать, стоит ли считать праздник этой армии поводом для поздравлений.

Minval.az