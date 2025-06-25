Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гезде Кылыч Яшын считает арест бизнесмена Самвела Карапетяна стремлением главы Армении Никола Пашиняна укрепиться в глазах Запада и добиться абсолютного контроля внутри страны.

«Пашинян стремится получить преимущество над гражданскими элитами в своей продолжающейся борьбе с церковью и со структурами, представляющими традиционную армянскую идентичность», — приводит Sputnik.Arabic его слова.

Он добавил, что арест по размытому обвинению и жёсткая риторика против церкви может подорвать свободу слова в Армении.