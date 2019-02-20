Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников быть готовыми к акциям протеста в связи с возможными попытками правящих в стране сил сохранить власть после парламентских выборов.

«До выборов осталось всего четыре дня. Нынешние власти готовы на все, чтобы сохранить власть. Они могут попытаться отстранить президента от должности, могут снять с выборов одну из основных партий. И мы тоже должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Додон в рамках прямой линии в «Одноклассниках», передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что для него как президента — «самое важное, чтобы выборы были легитимными».

«Это означает, что все должны иметь возможность сделать свой выборы свободно. Я знаю, что людей подкупают, запугивают, угрожают… Не надо бояться! Деньги берите, а голосуйте так, как вам совесть подсказывает. Я вам обещаю, что на выборах власть сменится — никого преследовать не будут», — сказал президент.

Он выразил недоумение по поводу того, что в четверг созывается заседание еще действующего парламента, хотя его мандат истек 30 ноября 2018 года, и полномочия в области законодательной деятельности ограничены.

«Зачем созывать заседание за три дня до выборов?! Я не знаю, что они замышляют. Хочу сказать, что отстранить президента, как это они делали два года — больше не получится. Я буду призывать людей на улицу. Мне и раньше люди предлагали выходить на протесты. Но я не хотел дестабилизации. И сейчас тоже не хочу. Но если нас будут провоцировать, то мы ответим. Как говорится, «против лома нет приема, если нет другого лома»», — сказал Додон.

По его словам, «люди не могут больше терпеть нынешнюю власть и хотят перемен».

«Мне давно говорят: «Мы готовы взять вилы и приехать в Кишинев». Не надо вилы, можете взять розы (три розы — символ правящей Демократической партии — ред.) или что-то другое. Но когда я призову — будьте готовы входить. Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию. Но я хочу сказать, что сейчас настроен решительно, и мои сторонники тоже», — заявил Додон.

Он также выразил опасения, что «если ситуация будет развиваться по сценарию дестабилизации или исключения снятия партий с выборов, то легитимность выборов будет поставлена под сомнения».

Выборы в парламент Молдавии назначены на 24 февраля.

Minval.az