Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Хюрриет», что не забыть турецкий язык ему помогает чтение газет этой страны в оригинале.

«Я читаю газеты, но я не знаю новых (СМИ Турции). Я читаю «Хюрриет», «Сабах» и «Джумхуриет»», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что помогает не забыть турецкий язык.

Д.Песков учился в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова.

Он рассказал газете, что изначально хотел учить арабский, но такую возможность ему не предоставили. После этого Д.Песков начал изучать турецкий язык и в итоге полюбил Турцию.

По словам пресс-секретаря президента РФ, периодически он и сейчас разговаривает на турецком, когда в Москву из Турции приезжают друзья.

«К сожалению, у меня нет возможности посещать Турцию так часто, как бы мне хотелось. Но, к примеру, однажды я отметил в Турции свой день рождения — я отправился в Стамбул с друзьями», — сказал Д.Песков.

Говоря о работе с турецким языком, Д.Песков рассказал, что в свое время находился в дружеских отношениях с турецким журналистом Дженком Башламышем, который сотрудничал с русскоязычной версией газеты «Миллиет».

«Да, это так. Я не обучался журналистике, и поэтому не могу сказать, что эта профессия очень сильно меня привлекала. Тогда (журналист) Дженк Башламыш работал в московском офисе «Миллиет», и мы с ним дружили. Я стремился получить новую информацию, знания. Журналистика для меня — до сих пор «терра инкогнита», — добавил Д.Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли в свое время он хотел поработать на «Миллиет».

Minval.az