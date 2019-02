Руководство социальной сети Facebook заблокировало страницу англоязычного проекта In the Now российского телеканала Russia Today, сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. На странице не говорилось о российском финансировании страницы, однако правила соцсети этого пока не требуют, отмечает CNN.

Симоньян заявила, что страницу удалили после обращения телеканала CNN и фонда Marshall Fund. Как пишет CNN, страница в фейсбуке, в отличие от YouTube-канала, не содержала дисклеймера о финансировании проекта из российского госбюджета. По данным CNN, у страницы было более 3 млн подписчиков, по версии Симоньян — 4 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров, отмечает «Новая газета».

Проект создала немецкая Maffick Media, 51% которой, как выяснил телеканал, принадлежат видеоагентству Ruptly, «дочке» RT, а также ведущей RT и In the Now Аниссе Науэй (49%). Еще три видео-проекта Maffick Media, нацеленных на молодежь (политический Soapbox, экологический Waste-Ed и исторический Backthen), также были заблокированы в пятницу. За менее полгода работы с начала сентября трем страницам удалось набрать около 30 млн просмотров.

Они критиковали внешнюю политику США и главные американские СМИ, избегая негативных комментариев в сторону России, пишет CNN. При этом только одна из них, Waste-Ed, раскрыла, откуда работают администраторы страницы (трое из США, трое из Германии и один — из России), однако пока что правила соцсети этого не требуют, отмечает телеканал.

«[CNN] задали вопрос Facebook, мол, как же так — русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было», — написала Симоньян в своем канале.

Minval.az