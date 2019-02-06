Счастливая презентационная пора лидера армянской революции продолжается. Невозможно не заметить, как он наслаждается от пристального внимания к собственной персоне. Особенно это проявляется, когда дело происходит за пределами родных пенат. Предаваясь откровениям, Пашинян охотно рассказывает о своих подвигах.

Но не очень-то внемлет обратной связи и не считает долгом адекватно реагировать на контрвопросы и аргументы собеседников. Его интервью с журналистом немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна») Никитой Жолквером в полной красе обнажило несостоятельность позиции армянского лидера, высветив бесперспективность его легковесных суждений. В контексте будущего переговорного процесса с Азербайджаном Пашинян показал, что движется в лес, и продолжает рубить дрова, совершенно неподъемные и никчемные.

Он настолько самоуверенно характеризует обстановку, будто, все в его руках. Конечно, ему бы хотелось такого, но это не реально. Простым ничегонеделанием он расширяет пространство вакуума, а это в любой момент может отозваться взрывом, что может разнести в щепки не только прогнивший сепаратистский режим «нкр», но и Ереван.

После девяти месяцев с победы революции, – а срок-то символический, – он разыгрывает театр одного актера, воспроизводя приевшийся монолог. Упорно не замечает отрицательной динамики, которая отмечается во всем.

В условиях усугубляющегося кризиса делает вид, что располагает недюжинным кредитом доверия. Если все так и обстоит, то он действительно витает в заоблачных высотах, забывая, что в новейшей истории его страны уже зафиксировано минимум 5-6 серьезных эксцессов с применением насилия и крайнего радикализма. Без крови не обошлось, и с этим надо бы считаться.

События развиваются не в пользу лидера революции, который не упускает возможности с благоговением расписывать, чем его революция выгодно отличается от цветных аналогов. Пусть она и выделяется чем-то особенным, но только на словах, а не в реалиях.

Победа Пашиняна никак не наберет геополитического веса, поскольку не располагает конвертационным ресурсом. За ней пропагандистский заряд, однако, он стремительно тает подобно отслужившей батарее. Время идет, и возникают новые трудности с неожиданностями, а потому Пашиняну легче лгать, чем быть на волне трезвости.

Если так будет продолжаться, то нагорно-карабахский контекст точно станет камнем преткновения, за которым для премьера окажется глубокая пропасть.

Вопрос немецкого журналиста «Немецкой волны» об итогах встреч Пашиняна с Ильхамом Алиевым застал армянского политика врасплох. Его ответ вызывает смех. «Это только предварительный процесс, предварительные разговоры. Наши официальные переговоры пока еще не начались. Мы встречаемся и беседуем, обмениваемся мнениями о переговорном процессе и его истории», — заявляет Пашинян, уводя внимание неизвестно куда, хотя на кону конкретная проблема, требующая концентрированного подхода.

Премьер надеется, что в контактах с Алиевым невозможно надеяться на конкретные сдвиги, ибо речь идет о неофициальных встречах. А ведь серьезные политики всегда нацеливаются на предметный контакт с визави ради достижения хоть малейших прорывов. Похоже, это не писаное правило Пашинян отвергает.

Парадоксально, что премьер Армении хочет всех заставить поверить в продуктивность встреч глав внешнеполитических ведомств, будто их формат профилирующий. Получается, что главы государств поменялись меcтами со своими министрами, и судьба переговоров зависит не от первых лиц, а от их представителей. Абсурд, и только.

Он уже не в первый раз признается, что министры в состоянии сделать атмосферу «более понятной для обеих сторон, и только от них зависит, что и как будут обсуждать лидеры». Ну не бред ли это?!

А аргумент относительно невозможности разрешить конфликт без участия сепаратистов Карабаха абсолютно не выдерживает критики. Журналист DW в попытке внести ясность напомнил премьеру, что «позиция Еревана напоминает кремлевскую аргументацию в конфликте с Украиной, когда Кремль говорит, что надо вести переговоры с сепаратистами Донбасса, а Россия тут не причем». В ответ премьер впопыхах сетует на отсутствие параллелей между конфликтами, сам того не понимая, что углубляется в беспредметную полемику без серьезной аргументации.

Главная ошибка Пашиняна в том, что он желает обнулить табло переговорного процесса и, добившись согласия Баку, за уши притянуть за контактный стол представителей незаконнорожденного образования. Это несбыточная мечта.

Высокопарно и торжественно сообщая журналисту «Немецкой волны», что «у Нагорного Карабаха есть свое руководство, там проводятся выборы, жители Карабаха не выбирали меня и не дали мне полномочия представлять их», премьер не осознает, что ступает на минное поле неопределенности. А там, как известно, любой неискушенный и неподкованный – потенциальная жертва. Пусть сам решает, что делать, как быть и на кого ставить. Стоическая выдержка и молчание Баку рано или поздно прервутся.

Тофик Аббасов, аналитик

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