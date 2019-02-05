Хоть в последнее время очень много публикаций о так называемой «прозрачности» в системе купли-продажи недвижимости было размещено самыми разными СМИ, тем не менее, история, о которой пойдет речь, заставляет сильно усомниться в их правдивости.

В редакцию Minval.az обратился житель Баку Арзу Сафаров с жалобой на мошенника, занимающегося рейдерскими захватами чужой недвижимости, некоего Сахиба Мамедова, бывшего начальника ЖЭУ №22 Ясамальского района Баку.

Арзу Сафаров рассказал, что в 2010 году купил квартиру в Ясамальском районе у некоего Гасана Новрузова (как выяснилось, зятя Сахиба Мамедова). Причем, покупка была прозрачной – с необходимой проверкой через БТИ и прохождением юридических процедур через нотариуса. Когда все процедуры были пройдены, Сафаров с семьей въезжает в приобретенную квартиру:

— Квартиру мы приобрели на имя сына, которому на тот момент было 17 лет. Через год, когда ему исполнилось 18, он пошел оформлять купчую. И с этого момента начались проблемы, не заканчивающиеся по сей день.

Выяснилось, что купчую сыну не дают по причине того, что законным собственником приобретенной жилплощади является вовсе не Гасан Новрузов, у которого квартира А. Сафаровым была куплена (с полным пакетом соответствующих законных документов ), а некий Ширзад Гахраманов.

Арзу Сафаров начал наводить справки и выяснил, что в 90-е годы в дом Ш. Гахраманова заселилась семья вынужденных переселенцев. Сахиб Мамедов, работавший в те годы на должности начальника ЖЭУ №22, добился их выселения и выдворения с территории жилплощади (не без помощи Ибрагима Мехтиева — бывшего главы ИВ Ясамальского района), а после разместил в освобожденной квартире своего свата Г. Новрузова, с которым и заключил сделку А. Сафаров.

Началось тягомотное хождение по судебным инстанциям. В 2014 году Ясамальский районный суд подтвердил законные права Ширзада Гахраманова на эту квартиру, позже Бакинский апелляционный суд вынес решение возвратить Сафарли 83 тысячи долларов США, которые получил за продажу «своей квартиры» Г. Новрузов.

Тем не менее, Г. Новрузов денег не вернул, — говорит А. Сафаров. – Кроме того, непостижимым образом Верховный суд постановил, чтобы мы выселились из этой квартиры. Каким образом это решение было принято – непонятно! Судебные исполнители сказали, что только когда мы съедем с этой жилплощади, и ее передадут законному владельцу Ш. Гахраманову, нам вернут наши деньги. Каким образом и главное – когда – мы их получим, неизвестно. Моя супруга обращалась с жалобой по наболевшему вопросу в Бакинскую прокуратуру, и ей пообещали, что нас лично примет Ильгар Аббасов. И только если удастся открыть уголовное дело на Г. Новрузова и С. Мамедова, процесс выселения будет приостановлен.

— Сегодня жена и сын пошли в службу пробации при министерстве Юстиции, — рассказывает А. Сафаров, — писать жалобу и просить, чтобы судебных исполнителей остановили. Вы знаете, нам не нужна такая квартиры, мы не один пуд соли съели, пока были ее «собственниками». Нам нужно, чтобы Г. Новрузов вернул мои 83 тысячи долларов, чтобы мы могли приобрести себе жилье. Вы не представляете, сколько нервов и времени мы потратили на все эти суды, сколько здоровья потеряли! И самое обидное, что никто в законном порядке не наказал ни С. Мамедова, ни его зятя Г. Новрузова.

Мужчина обращался не только в «Минвал». Его историю публиковали и другие СМИ, в том числе и «Ени Мусават», и «Зеркало», и еще ряд электронных СМИ. Но, похоже, никакие публикации не могут повлиять на ход событий, разворачивающихся вокруг дела о рейдерском захвате.

Как выяснилось, Сахиб Мамедов «кинул» не только А. Сафарова. Не так давно в одном из СМИ уже публиковалась жалоба жительницы Ясамальского района (ул. Хагани Дадашева, 8) Зумруд Мехтиевой, в 90-е годы сдававшей квартиру и временно на тот момент проживавшей на территории РФ. Как выяснилось, за время ее отсутствия при помощи С. Мамедова квартиросъемщику удалось получить распоряжение ИВ Ясамальского района на приватизацию ее квартиры. Кстати, липовую форму №2 на эту жилплощадь квартиранту выдал лично С. Мамедов.

Узнав о происшедшем, женщина вернулась в Баку и обратилась с иском в 1-й административно-экономический суд. В иске было изложено подробное описание жульнической схемы Сахиба Мамедова и руководства ИВ Ясамальского района. З. Мехтиева потребовала отменить результаты незаконной «приватизации». В 2011 иск был удовлетворен.

Тем не менее, после вынесения судебного решения бывший глава Ясамальского района Ибрагим Мехтиев опротестовал в Апелляционном суде вышеуказанное решение, потребовал отмены постановления суда первой инстанции, и его требование было удовлетворено в 2012 году Бакинским апелляционным судом.

В результате С. Мамедов по-прежнему гуляет на свободе, а З. Мехтиева осталась без крыши над головой.

Удивительно, что в правовом вроде бы государстве происходят такие страшные вещи, и виновные не несут соответствующего наказания.

А, тем не менее, С. Мамедову, его зятю Г. Новрузову за грязные махинации с чужой собственностью согласно УК АР «светит» статья 178 (присвоение чужого имущества мошенническим путем, наказывается штрафом в размере от ста до семисот минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.), а бывшему главе ИВ Ясамальского района Ибрагиму Мехтиеву – еще и пункт 2.3. той же статьи – мошенничество, совершенное должностным лицом, использующим свое служебное положение (наказывается штрафом в размере от трех до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, в отношении вышеуказанных лиц применимы также пункты той же статьи — 178.2.1. группой лиц по предварительному сговору и 178.2.2. – неоднократно.

Почему же мы наблюдаем столь пассивное отношение правоохранительных органов и системы судопроизводства к конституционному праву граждан Азербайджана комфортно проживать в своей стране? Скорее всего, ответ один: по-прежнему в демократическом вроде бы Азербайджане, стране, руководство которой всеми силами старается навести прядок, по-прежнему в «чести» такие позорные явления как «тапш», взяточничество и местничество, чем, как правило, пользуются нечистоплотные «слуги народа», построившие гнилую криминальную систему во благо себя и своих родственников. Прогрессирующие эти явления напрочь отметают веру граждан в справедливость и законный суд в своей стране.

Мы часто слышим фразу от обиженных: мы будем писать президенту Ильхаму Алиеву и его супруге – Мехрибан ханум. Пусть помогут нам, пусть услышат о нашей беде.

Да, пожалуй, сегодня это единственный выход. С другой стороны, президент один, а граждан в стране – около 10 млн человек. В таком случае, напрашивается вполне логичный вопрос: для чего нужны все судебные инстанции в нашей стране? Для чего нужна масса министерств и ведомств с огромным количеством сотрудников, исправно получающих зарплату, но при этом не желающих работать в полную силу и отметающих заявления и жалобы, «футболящих» людей по инстанциям с одной единственной целью: заработать побольше денег. Ведь многие поощряют коррупцию, изведенные умышленным крючкотворничеством чиновников. Давно уже известен факт (и примеров тому – великое множество), что в Азербайджане можно купить любой суд. А если покупатель — чиновник, то за его «законное алиби» будут биться на смерть и прокуроры, и адвокаты, и судьи. И в результате такого «суда праведного» растет гражданское недовольство, увеличивается количество желающих покинуть пределы родины, которая уже считается не матерью, а мачехой. И президент – даже при всем своем могуществе, никогда не сможет помочь всем гражданам своей страны, пока чиновники, которым он доверился, будут самым наглейшим и циничным образом выгораживать за деньги виновных, наказывать пострадавших и тем самым подставлять под удар честь и достоинство главы государства.

Яна Мадатова

Minval.az