Еще трое граждан, находившихся в международном розыске, экстрадированы из Российской Федерации в Азербайджан.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Надирова Гошгара Джабир оглу, Рустамова Рашада Аслан оглу и Мамедова Турала Бахрам оглу.

Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они уклонились от следствия и скрылись, были объявлены в международный розыск.

Подозреваемые были обнаружены на территории РФ и доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.