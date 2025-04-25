В существовании Минской группы ОБСЕ нет никакой логики.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает Report.
Он довел до сведения противоположной стороны требование Азербайджана о ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов:
«Минская группа ОБСЕ была создана именно для урегулирования карабахского конфликта, и наша территория уже освобождена от оккупации. Поэтому логики сохранения Минской группы нет. Если Армения действительно заинтересована в полном решении вопроса, она не должна настаивать на продолжении деятельности Минской группы и связанных с ней структур».
Байрамов также отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время идет процесс нормализации, вооружение Армении вызывают беспокойство.
В то же время министр проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о необходимости внесения изменений в конституцию Армении.