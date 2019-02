Американская компания SpaceX Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship, который будет совершать межпланетные полеты.

«Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX», — написал Маск в понедельник в Twitter, прикрепив к сообщению видео прожига двигателя.

Ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию собранного на месте будущего космодрома компании в деревне Бока-Чика (штат Техас) из нержавеющей стали макета космического корабля Starship. По его словам, макет предназначен для вертикальных тестовых полетов. Макет Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor.

Недавно верхушку этого макета повредил ветер.

Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет также одновременно являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S

— Elon Musk (@elonmusk) 4 февраля 2019 г.