Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации двух спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Услуги оказаны посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

«В 2018 году услуги Azerkosmos экспортировались в 24 страны. При этом основной объем услуг общества в прошлом году пришелся на Францию, Малайзию, ОАЭ, Германию, Грузию. Доходы общества от экспорта услуг за указанный период составили 87% общих доходов Azerkosmos», — отмечает Центр.

Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации двух спутников в 2017 году составили $23 млн. Доходы от услуг, оказанных посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» составили в прошлом году $14 млн, еще $9 млн было получено от услуг низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky.

Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.

Спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане — ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2».

Minval.az