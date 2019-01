Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили во вторник двусторонние отношения между странами и перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Today I spoke with President Aliyev of Azerbaijan. We discussed a number of shared interests, including energy security, security cooperation, and U.S. support for a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict.

