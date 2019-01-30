Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили во вторник двусторонние отношения между странами и перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили ряд общих интересов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности, поддержку США мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — написал Болтон в Twitter.

Minval.az