Идея сформировать российскую частную военную компанию появилась в Генштабе в 2010 году, а консультантом при ее создании мог выступить создатель первой в мире легальной ЧВК Эбен Барлоу. Об этом рассказано в опубликованном 29 января расследовании издания The Bell, которому Евгений Пригожин, предполагаемый владелец ЧВК «Вагнер», впервые прокомментировал свою связь с компанией, пишет «Дождь».

Кто придумал ЧВК

Идея создания российской частной военной компании могла появиться у высокопоставленных российских военных в 2009—2010 годах, рассказали источники The Bell. Изначально они обсуждали создание команды «отставников» из вышедших на пенсию силовиков с опытом боевых действий. Сторонником идеи был начальник Генштаба Николай Макаров. Частная армия была необходима военным для спецзаданий, чтобы минимизировать огласку и количество проблем в случае провалов, говорят источники издания.

В июне 2010 года сотрудники Генштаба обсудили эту идею с создателем первой в мире легальной ЧВК Эбеном Барлоу в ходе закрытой лекции в России, пишет издание со ссылкой на источник «с хорошими контактами в Минобороны». Барлоу предложил варианты адаптации ЧВК в российских условиях.

В 2012 году новый глава Генштаба Валерий Герасимов согласовал идею создания ЧВК с президентом Владимиром Путиным.

В 2013 году в ЧВК начали набирать команду, рассказал источник The Bell в частных военных структурах.

Почему контроль поручили Пригожину

Идея поручить финансовые и хозяйственные вопросы создания ЧВК петербургскому ресторатору Евгению Пригожину тоже появилась в Генштабе, говорят собеседники The Bell, близкие к Минобороны. Выбрали именно Пригожина, так как он лично знаком с Путиным, однако не входил в ближний круг и не был публичной персоной, утверждают собеседники издания в Минобороны.

Поначалу Пригожин был не рад возможности участвовать в проекте, так как это опасно, а выгода неочевидна, рассказал собеседник The Bell, близкий к Минобороны, но не отказался от нее.

Сам Пригожин в разговоре с изданием отрицал как свою причастность к ЧВК, так и их существование в России. «Факт упоминания моего имени в связи с ЧВК является следствием информации, первоначально выданной общественности через Службу безопасности Украины», — сказал он.

Начало работы

В начале 2014 года наемников ЧВК видели в Крыму, однако их роль в процессе присоединения Крыма была весьма ограничена, рассказывают источники The Bell, близкие к Минобороны. Даже на юго-востоке Украины их роль была не ведущей, отмечает издание, однако в этом конфликте удалось «опробовать» работу наемников.

Самую серьезную роль ЧВК сыграли в войне в Сирии, где Россия проводила военную операцию. Однако наемники работали по указанию не только российских властей. В феврале 2017 года во время боя в городе Дейр-эз-Зор, где, по разным данным, погибли от нескольких десятков до более сотни бойцов ЧВК, наемники действовали по заказу сирийского бизнесмена, рассказал собеседник The Bell в другой частной компании. Его имя не называется.

Российские военные были «просто ошарашены» таким своеволием, рассказали источники издания. «Стоило труда убедить администрацию президента, что эта „осечка“ носила единичный характер, и что с виновными будут проведены „исправительные работы“», — рассказал источник.

После этого МИД России пришлось признать, что в бое участвовали российские граждане, не связанные с вооруженными силами России.

После инцидента в Дейр-эз-Зор сотрудников ЧВК начали замечать в Африке.

Затраты ЧВК

Как рассказали источники The Bell, через ЧВК с 2014 года могли пройти от семи до 10 тысяч наемников. В 2018 году затраты, по подсчетам издания, могли составить около двух миллиардов рублей. В начале сирийской кампании содержание частной армии РБК оценивало в пять миллиардов рублей в год.

На вопрос The Bell о том, является ли ЧВК коммерческой структурой, нацеленной на извлечение прибыли, Пригожин заявил, что даст «философский ответ» и посоветовал учиться мыслить логически:

«Если ЧВК может где-то существовать за рубежом, то, предположительно, она занимается охранной и военной деятельностью. Вероятнее всего, эта компания нацелена на получение прибыли. Однако проектами, связанными с добычей полезных ископаемых, занимаются ископаемо-добывающие компании (ИДК). В сфере действий ИДК нет места ЧВК», — ответил Пригожин на вопрос The Bell является ли ЧВК коммерческой структурой, нацеленной на извлечение прибыли.

Получить официальный комментарий Минобороны России и Генштаба изданию не удалось. Барлоу подтвердил, что помнит выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, однако о встрече с сотрудниками Генштаба говорить отказался.

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