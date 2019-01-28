Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies стала жертвой клеветы на фоне попыток правительств западных стран помешать ей распространять свою продукцию по всему миру, заявил в понедельник посол КНР при ЕС Чжан Мин.

«Нет пользы в том, чтобы клеветать, подвергать дискриминации, оказывать давление, или распространять слухи о ком-либо», — сказал Чжан Мин в интервью британскому изданию Financial Times.

По его словам, кампания по дискредитации Huawei продолжается. «Сейчас кое-кто не жалеет никаких усилий по выдумыванию историй, связанных с безопасностью в Huawei».

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что кампания в отношении Huawei была «нечестной и аморальной».

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании — ZTE Corp. — при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя — финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу — была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.

Minval.az