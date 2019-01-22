«Московский комсомолец» опубликовал фрагменты дипломатической переписки МИД РФ, в которой обсуждается расследование убийства журналистов в ЦАР. Анализируя письма, издание обращает внимание, что ни российская, ни африканская сторона не проявляют активности в проведении расследования, отмечает «Медуза».

Так, российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только на восьмой день после убийства. Следователи из России приехали в ЦАР лишь в конце августа (примерно через месяц после убийства) — хотя, как следует из переписки, местные власти заявили о готовности принять их и обеспечить безопасность уже через неделю после произошедшего.

Издание опубликовало несколько писем. Например, 7 августа 2018 года, через восемь дней после убийства, временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков писал в российский МИД, что им удалось задать несколько вопросов водителю российских журналистов Бьенвеню Ндувокама. По словам Токмакова, тот «отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем общались журналисты в течение поездки».

В этом же письме Токмаков добавил: «создается впечатление, что местные правоохранительные органы не собираются предпринимать чрезмерно активных действий по расследованию убийства российских журналистов и рассчитывают лишь на результаты работы, которая будет проведена российскими следователями».

При этом дипломат отмечает, что в ЦАР «готовы принять и создать все условия» для россиян. Но в письме от 21 августа 2018 года (через 22 дня после убийства) Токмаков пишет, что «никаких подвижек в расследовании не произошло» и жандармерия все еще находится «в ожидании приезда российских следователей», отмечает RTVI.

Российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко убили в ЦАР в конце июля 2018 года. Они приехали в страну, чтобы снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнес-интересами Пригожина.

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