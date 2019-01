В результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах два человека погибли и 22 пострадали. Об этом сообщает BFMTV.

Как указывает телеканал, некоторые люди, находясь в состоянии шока, пытались выбраться из горящего здания самостоятельно, прыгая с балконов.

🔴SAVOIE🔴 2 mort et 4 blessés dans un incendie dans un bâtiment hébergeant des saisonniers à #Courchevel . Les secours sont sur place. pic.twitter.com/g8cb7kTmyp

Staff accommodation above #Chanel and #Chopard caught fire early this morning #Courchevel pic.twitter.com/t0eLN9NLcz

— 150 days of winter (@150dow) 20 января 2019 г.