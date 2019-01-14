Журналист Максим Шевченко предупреждал погибшего в ЦАР Орхана Джемаля о том, что «государство убьет любого, кто сунется в его преступные дела». Об этом Шевченко написал у себя в Фейсбуке.

Шевченко рассказал, что Джемаль накануне отъезда в ЦАР, где он собирался делать расследование о деятельности ЧВК Вагнера, общался с ним.

«<…> ни Ходорковский, ни Пригожин не являются для меня ни символами тьмы, ни символами света.

Я был далёк от одного и другого в равной степени.

Их борьба и интересы никак меня не трогали.

Но потом убили моего ближайшего друга.

И эти два могущественных человека вошли в мою жизнь.

Я пытался поговорить с Ходорковским. И поговорил с ним прямо. Разговор показался мне адекватным.

Я пытался в августе-сентябре встретиться с Пригожиным. И он ушёл от встречи — через цепочку знакомых мне было передано, что, если я буду поддерживать «французскую версию», то он «даст мне интервью».

Я хотел спросить его в лицо об убийстве моего друга (если это его люди, то зачем? если не его — то как он поможет найти убийц?).

Потому что мне рассказывали, что он, типа, «рос на улице», «шёл по улице» понимает «уличные расклады».

А в ответ получил наглое высокомерное хамство, уверенного в безнаказанности сомнительного ссученного барыги, спрятавшегося за крышующими его погонами и мундирами.

Он ушёл от встречи — и это укрепило во мне ощущение его осведомлённости, по меньшей мере, о трагедии в ЦАР.

Полгода, начиная с 30 июля, я думаю 24 часа в сутки о том, что и как там случилось. Перебираю версии и сопоставляю факты. Выстраиваю картину происшедшего.

Многое из продуманного я уже выставлял в соцсетях.

Когда прошла первая боль и отчаяние (после похорон), стало ясно, что:

— водитель является агентом или сотрудником местных спецслужб;

— местные спецслужбы причастны к трагедии;

— российские власти знают точно, что там случилось;

— это было не ограбление, а жестокое и спланированное убийство.

Поэтому публикация Досье не стала для меня неожиданностью.

Она явилась доказательством тех версий, которые и без того проявились после аналитических размышлений и сопоставлений.

Слежка. Подстава. Засада. Убийство. Ложь водителя. Информзавеса российских спецслужб.

Оставался вопрос с мотивом.

Зачем? Почему нельзя просто было выслать их и дело с концом. Все живы — игра продолжается. О скандале через неделю уже все бы забыли.

Досье даёт ответ: убийцы думали, что Орхан располагает какими-то сведениями об их проклятых ЧВК, торговле оружием и силовым ресурсом.

И убивать решили по-любому. После допроса.

Возможно, Орхан понял, что их ждёт пытка, после которой их все-равно убьют. И ускорил финал, чтобы избежать допроса и пытки.

Он был опытным человеком и много раз смотрел в глазницы смерти. Знал прекрасно подобных людей, их подходы к допросам. После задержания шансов выжить все-равно не было.

Но убийцы не знали, что Орхан НЕ СОБИРАЛ НИКАКОГО ДОСЬЕ о ЧВК! Все его сведения были из открытых источников.

Смерть вагнеровцев в Сирии, лагеря под Краснодаром и прочее — мы много раз говорили об этом. И всегда это только открытая информация из СМИ. Никакого тайного досье.

Накануне отъезда он сидел у меня до глубокой ночи и я сказал ему, что «Вагнер» это просто прикрытие спецподразделений ГУ ГШ РФ, то есть государство. Что государство убьёт любого, кто сунется в его преступные дела. Что они влезают в гостайну, а там — другие расклады и другие решения. Что в ЦАР они будут беззащитны.

Он ответил: « Прорвёмся, братан…».

Теперь я понимаю, что в ЦАР их заманили. Что это спецоперация. Целью которой и были допрос и убийство.

Эти «героироссии» убили ребят по беспределу и исходя из своей жестокой бесовской природы.

Смешение криминала и силовых структур давно уже повлияло на обе стороны этого союза — силовики стали вести себя как бандиты, а бандиты приобрели возможности и ресурс силовиков.

И те, и другие являются слугами крупного международного криминального капитала, поднявшегося на разграблении СССР и торгующего Россией оптом и в розницу.

В итоге получился их «русский мир».

Отвратительный и похабный.

Поэтому лживая трусливая позиция Следственного комитета, строящего единственную версию на коротком допросе агента-водителя, причастного к преступлению, и с важным видом преподносящего ее миру — отвратительна и похабна.

Расследование продолжается.

Мне безразличны интересы Ходорковского и Пригожина.

Безразлична их борьба друг с другом.

Но за убийство Орхана и его друзей те, кто это организовал, — должны ответить. И ответят», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

10 января центр «Досье» опубликовал результаты своего расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко. Из публикации следует, что к убийству журналистов мог быть причастен жандарм из ЦАР Эммануэль Туагуэнде Котофио. Котофио, по информации «Досье», в свою очередь мог быть связан с Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина». ЧВК Вагнера также связывают с Пригожиным. «Досье» также рассказал, что Котофио летом 2018 года почти 100 раз созванивался с Александром Сотовым, который, как следует из публикации, также связан со структурами Пригожина. СК России после публикации «Досье» заявил, что российских журналистов убили при попытке ограбления.

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