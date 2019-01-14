Журналист Максим Шевченко предупреждал погибшего в ЦАР Орхана Джемаля о том, что «государство убьет любого, кто сунется в его преступные дела». Об этом Шевченко написал у себя в Фейсбуке.
Шевченко рассказал, что Джемаль накануне отъезда в ЦАР, где он собирался делать расследование о деятельности ЧВК Вагнера, общался с ним.
«<…> ни Ходорковский, ни Пригожин не являются для меня ни символами тьмы, ни символами света.
Я был далёк от одного и другого в равной степени.
Их борьба и интересы никак меня не трогали.
Но потом убили моего ближайшего друга.
И эти два могущественных человека вошли в мою жизнь.
Я пытался поговорить с Ходорковским. И поговорил с ним прямо. Разговор показался мне адекватным.
Я пытался в августе-сентябре встретиться с Пригожиным. И он ушёл от встречи — через цепочку знакомых мне было передано, что, если я буду поддерживать «французскую версию», то он «даст мне интервью».
Я хотел спросить его в лицо об убийстве моего друга (если это его люди, то зачем? если не его — то как он поможет найти убийц?).
Потому что мне рассказывали, что он, типа, «рос на улице», «шёл по улице» понимает «уличные расклады».
А в ответ получил наглое высокомерное хамство, уверенного в безнаказанности сомнительного ссученного барыги, спрятавшегося за крышующими его погонами и мундирами.
Он ушёл от встречи — и это укрепило во мне ощущение его осведомлённости, по меньшей мере, о трагедии в ЦАР.
Полгода, начиная с 30 июля, я думаю 24 часа в сутки о том, что и как там случилось. Перебираю версии и сопоставляю факты. Выстраиваю картину происшедшего.
Многое из продуманного я уже выставлял в соцсетях.
Когда прошла первая боль и отчаяние (после похорон), стало ясно, что:
— водитель является агентом или сотрудником местных спецслужб;
— местные спецслужбы причастны к трагедии;
— российские власти знают точно, что там случилось;
— это было не ограбление, а жестокое и спланированное убийство.
Поэтому публикация Досье не стала для меня неожиданностью.
Она явилась доказательством тех версий, которые и без того проявились после аналитических размышлений и сопоставлений.
Слежка. Подстава. Засада. Убийство. Ложь водителя. Информзавеса российских спецслужб.
Оставался вопрос с мотивом.
Зачем? Почему нельзя просто было выслать их и дело с концом. Все живы — игра продолжается. О скандале через неделю уже все бы забыли.
Досье даёт ответ: убийцы думали, что Орхан располагает какими-то сведениями об их проклятых ЧВК, торговле оружием и силовым ресурсом.
И убивать решили по-любому. После допроса.
Возможно, Орхан понял, что их ждёт пытка, после которой их все-равно убьют. И ускорил финал, чтобы избежать допроса и пытки.
Он был опытным человеком и много раз смотрел в глазницы смерти. Знал прекрасно подобных людей, их подходы к допросам. После задержания шансов выжить все-равно не было.
Но убийцы не знали, что Орхан НЕ СОБИРАЛ НИКАКОГО ДОСЬЕ о ЧВК! Все его сведения были из открытых источников.
Смерть вагнеровцев в Сирии, лагеря под Краснодаром и прочее — мы много раз говорили об этом. И всегда это только открытая информация из СМИ. Никакого тайного досье.
Накануне отъезда он сидел у меня до глубокой ночи и я сказал ему, что «Вагнер» это просто прикрытие спецподразделений ГУ ГШ РФ, то есть государство. Что государство убьёт любого, кто сунется в его преступные дела. Что они влезают в гостайну, а там — другие расклады и другие решения. Что в ЦАР они будут беззащитны.
Он ответил: « Прорвёмся, братан…».
Теперь я понимаю, что в ЦАР их заманили. Что это спецоперация. Целью которой и были допрос и убийство.
Эти «героироссии» убили ребят по беспределу и исходя из своей жестокой бесовской природы.
Смешение криминала и силовых структур давно уже повлияло на обе стороны этого союза — силовики стали вести себя как бандиты, а бандиты приобрели возможности и ресурс силовиков.
И те, и другие являются слугами крупного международного криминального капитала, поднявшегося на разграблении СССР и торгующего Россией оптом и в розницу.
В итоге получился их «русский мир».
Отвратительный и похабный.
Поэтому лживая трусливая позиция Следственного комитета, строящего единственную версию на коротком допросе агента-водителя, причастного к преступлению, и с важным видом преподносящего ее миру — отвратительна и похабна.
Расследование продолжается.
Мне безразличны интересы Ходорковского и Пригожина.
Безразлична их борьба друг с другом.
Но за убийство Орхана и его друзей те, кто это организовал, — должны ответить. И ответят», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
10 января центр «Досье» опубликовал результаты своего расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко. Из публикации следует, что к убийству журналистов мог быть причастен жандарм из ЦАР Эммануэль Туагуэнде Котофио. Котофио, по информации «Досье», в свою очередь мог быть связан с Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина». ЧВК Вагнера также связывают с Пригожиным. «Досье» также рассказал, что Котофио летом 2018 года почти 100 раз созванивался с Александром Сотовым, который, как следует из публикации, также связан со структурами Пригожина. СК России после публикации «Досье» заявил, что российских журналистов убили при попытке ограбления.