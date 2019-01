Канадский телеканал CBC нашёл двойника премьер-министра Джастина Трюдо в Афганистане .

Его заметили среди конкурсантов на музыкальном шоу «Афганская звезда» и поразились сходству с политиком.

Двойника зовут Абдул Салам Мафтун, по данным афганского агентства Khaama Press news, после того как было замечено его сходство с канадским политиком, к нему даже стали обращаться «Салам Трюдо» — настолько они похожи.

При этом, как отмечают журналисты, официального ответа от премьер-министра, знает ли он о существовании двойника, не поступало, однако сам Абдул Салам Мафтун уже успел пошутить по этому поводу, передает life.

«Я только что нашёл своего старшего брата, которого потерял в детстве» — сказал он.

Впрочем, это не первый «брат-близнец» канадского политика, которого обнаружили любопытные пользователи Сети. Так, в марте 2017 года было замечено сходство между Трюдо и молодым лидером нидерландской Партии зелёных Джесси Клавером.

В комментариях пользователи даже шутили, что Трюдо настолько хорош, что смог выиграть выборы не только в Канаде, но и в Нидерландах.

Does this Dutch politician look like Justin Trudeau 👀❓https://t.co/rwIwnEsOEg pic.twitter.com/qILGuvzcdL

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 10, 2017