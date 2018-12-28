Критериев успешности много, и в каждом конкретном случае для определения истинного положения используются различные обозначения. В объективном отображении ситуации наиболее приемлемым мерилом служит соотношение между достигнутым и тем, чего не удалось сделать.

Когда речь о положении в стране, выявление масштаба достигнутого и того, что еще предстоит осуществить, предоставляет почву для подведения итогов.

Азербайджан завершает 2018 год на высокой ноте стабильности, политической и социально-общественной самодостаточности и обнадеживающего задела для прорыва в карабахском урегулировании. В принципе во всем, что касается состояния жизнеобеспечивающих сфер, существуют сравнительные схемы. Цифры и коэффициенты наиболее емко и точно отображают существующую динамику. Однако наряду с ними немаловажное значение имеют укоренившиеся тренды, которые не менее красноречиво свидетельствуют о реальном положении.

Старая истина гласит, что хлеб в житие-бытие всему голова. Если перефразировать эту мудрость для более емкой оценочной задачи, то надо согласиться, что все в человеческом развитии предопределяется экономикой. Ее состояние выступает регулятором многих процессов, и даже морального тонуса общества.

Итоги уходящего года для Азербайджана оказались позитивными, ибо страна сохранила устойчивость темпов развития последних лет, и это невзирая на скачки в ценообразовании на рынках энергоносителей и на нерешенность карабахского конфликта. Территориальный вопрос требует вливаний для обороноспособности.

Ни для кого не является тайной медленное движение от сырьевой экономики. Это бич большинства постсоветских и развивающихся государств. Однако в Азербайджане, как и было предусмотрено правительством, предстоящие 3-5 лет должны стать решающими в отходе от сырьевой экономики.

Главное в том, что у политической и деловой элиты есть четкое понимание неотложности задачи. С каждым годом в программу переустройства национальной индустрии закладываются новые расчеты для укрепления базы перерабатывающей высокотехнологичной экономики.

В бурлящем океане мнений и прогнозов о будущем состоянии рынка энергоносителей можно потерять нити и застрять в частоколе контрастных оценок. Чтобы не действовать наобум, прагматичные элиты отрабатывают свои механизмы и средства страховки от рисковых тенденций.

В таком чувствительном вопросе, как перестройка национальной индустрии под новые стандарты, принцип «или сейчас, или никогда» категорически не уместен. Процесс сложный, объемный и долгосрочный, потому требует точных макроэкономических выкладок.

В конце 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил “Стратегическую дорожную карту по перспективам национальной экономики”. Уже два года экономика страны движется по определенной чертежной схеме. Неоспоримым плюсом наличия карты является фундаментальность документа, который играет роль конституции национальной экономики.

Она четко очертила роль государственного и частного сектора, определив за правительством функцию катализатора инвестиций. Частному сектору будет отдана функция локомотива развития.

Как и ожидалось, передача полномочий от первого звена второму всегда сталкивается с характерными трудностями. Главная из них бюрократические загвоздки, малоподвижность чиновничьего сектора и склонность к долгим раскачкам частников. Все это имеет место, но надо признать, что динамика в реализации дорожной карты набирает темп.

Правительство наращивает стимулирование производственной сферы, понимая, что главная цель дорожной карты состоит в сбалансировании всей экономики. Она отбивает одну за другой позицию у пока еще доминирующей нефтяной отрасли, готовя базу для трансфера в область фискальной устойчивости. А это означает, что приближается время для плавающего курса национальной валюты.

Статики в этом направлении быть не может, а, значит, правительство планирует и действует согласно обозначенным приоритетам без искусственного наращивания градуса активности. Необходимо это понимать, принять и дождаться переломного момента во всеоружии.

Экономика имеет много функций, одна из заглавных — донорство. Она, как известно, питает социалку с ее разветвленной структурой, культурно-гуманитарную сферу и, конечно же, оборонку. В силу известной причины комплекс вопросов с реформой армии, наращиванием ее потенциала имеет первостепенной значение. Страна делает много в этом направлении, ставя в известность общество о характере и масштабах грандиозного военно-технического строительства.

Глава государства постоянно информирует общественность о темпах и характере проводимых мероприятий в армии, других силовых ведомствах, извещая сограждан о наращивании готовности к решению проблемы восстановления территориальной целостности. Возможно, после решения этой задачи бюджетные отчисления в оборонку будут пересмотрены в сторону уменьшения, но пока об этом речи быть не может.

За год официальный Баку, следуя своим международным обязательствам, не покинул переговорное поле, еще и переждав новый виток хаоса в Армении. Ее внутренняя нестабильность оказала калечащее воздействие на политический процесс, и Азербайджан дал возможность соседу разобраться с революционными шараханьями. Невзирая на замешательство в хронически нестабильной стране, в карабахском узле усилилась тенденция изменения статус-кво.

Президент Ильхам Алиев в последние дни года напомнил согражданам, сообществу, стране-агрессору, что ждет внятной позиции Еревана по урегулированию кризиса. Восстановление территориальной целостности Азербайджана остается непременным условием разблокирования. Это означает, что Баку готов на любые варианты развития обстановки вплоть до применения силы.

Признание главы внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова о достижении тактического прорыва в контактном процессе свидетельствует, что новые власти Армении, осознавая чреватость подвешенного положения для себя, обречены на отказ от разрушительного курса, которому следовали предыдущие руководители.

Уходящий год принес Азербайджану политический перевес, который позволил уйти в еще больший отрыв. Это понимают в Ереване, потому сужающееся поле маневра должно избавить армян от искушений и соблазнов.

Азербайджан, надежно сохраняя за собой ключ от региональной стабильности, послал миру не один актуальный мессидж о готовности развивать позитивные тенденции, наполнять содержанием межцивилизационный диалог, совместно противостоять новым вызовам. Это было символично в год десятилетия Бакинского процесса, который поступательно расширяет свой формат в мире, полном тревог и надежд. Голос Баку не только был услышан, но и поддержан, что означает реальную поддержку Азербайджану от деятельных сил и стран.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az