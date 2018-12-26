«Кремль начал поглощение Беларуси» — под таким заголовком российский экономист Андрей Илларионов, советник президента РФ Владимира Путина в 2000—2005 годах, разместил в «Живом журнале» свой комментарий по итогам прошедшей 20 декабря пресс-конференции российского руководителя.

К такому выводу Илларионова подтолкнуло высказывание Путина о численности населения России: «Совсем еще недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 млн у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении».

По словам Илларионова, население РФ, к которому в официальной российской статистике причисляются жители Крыма, на 1 ноября 2018 года составляло 146,8 млн человек, и именно эту цифру ранее не раз называл Путин.

«Разница в 13,2 миллиона человек — между численностью нашего народа и численностью граждан России — объясняется, как нетрудно догадаться, суммарной численностью населения Беларуси, ДНР, ЛНР и, очевидно, Южной Осетии. Беларусь — 9,5 млн чел. ДНР — 2,3 млн чел. ЛНР — 1,5 млн чел. Южная Осетия — 0,05 млн чел. Итого численность нашего народа, живущего не на территории России, — 13,3 млн чел. Россия (с Крымом и Севастополем) — 146,8 млн чел. Таким образом, вся численность нашего народа, живущего у нас (то есть и на территории России и за ее пределами, но у нас), интересы которого мы защищаем, — 160,1 млн чел.», — отмечает аналитик.

По его мнению, юридической основой, «позволившей Путину заговорить о нашем народе, проживающем у нас, интересы которого мы защищаем», стало утверждение за день до этого самим Путиным Военной доктрины Союзного государства («белорусский кабинет утвердил ее еще 13 ноября»).

«Текста новой Военной доктрины Союзного государства в открытом доступе нет. Но то, что именно и как именно Путин позволил себе заявить о нашем народе численностью в 160 млн чел., живущего, по феноменальной путинской формулировке, у нас (в том числе формально за государственными границами России), интересы которого, определяемые и интерпретируемые теперь, естественно, самим Путиным, нами защищаются, позволяют сделать обоснованные предположения о легальном содержании утвержденного документа. Иными словами, с 19 декабря 2018 г., в частности: белорусский народ стал частью нашего народа, белорусский народ живет у нас, интересы белорусского народа определяются Путиным и защищаются, если надо, то и военным путем (доктрина-то военная)», — пишет Илларионов.

«Очевидно, — продолжает он, — это важнейшее достижение Путина последнего времени, позволяющее ему в ситуации, какую он сочтет для себя благоприятной, использовать инструменты, предусмотренные в указанной Военной доктрине, для осуществления своих собственных целей, выдаваемых теперь за интересы нашего 160-миллионного народа. Например, так, как использовался инструмент российских миротворческих сил в Южной Осетии в 2008 г. Или как инструмент российской военной базы в Севастополе в 2014 г. Или как инструмент нашего народа, интересы которого мы защищаем, — в Донбассе с 2014 г. Теперь появился новый инструмент — инструмент Военной доктрины Союзного государства — для Беларуси».

«Слова Путина 20 декабря 2018 г. — это недвусмысленное объявление о начале аннексии (поглощения) Беларуси. О своих дальнейших действиях Путин также заявил вчера, нисколько не стесняясь: делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении», — обращает внимание Илларионов и делает постскриптум: «Так В.Путин отметил День чекиста в 2018 г. В 2015 г. День Сил специальных операций был отмечен убийством Б.Немцова. А день рождения в 2006 г. — убийством А.Политковской».

Minval.az