Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на прогресс в 2019 году в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Мы надеемся, что в 2019 году будут иметь место позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — заявил И.Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, «мы вели и будем вести политику по демонстрации того, какие преимущества принесет мир в регион, и какие сложности будут существовать в Армении в случае, если мира не будет».

«Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию своей страны — это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно покинуть территории, которые им не принадлежат, и дать возможность тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли», — отметил он.

И.Алиев добавил, что «поэтому есть надежда, что в этом плане будет больше понимания». «Но загадывать я не могу. Как говорится, время покажет. Но и мы будем последовательно вести ту политику, о которой я говорил, тем более видим, что она приносит результат», — добавил президент.

Ильхам Алиев отметил, что считает достижимой задачу снижения в ближайшие годы внешнего долга до 10% ВВП.

«В настоящее время наш внешний долг находится на приемлемом уровне, он сегодня составляет 20% ВВП. Согласно стратегии, мы планируем снизить внешний долг до 10% ВВП. Считаю эту задачу достижимой», — сказал И.Алиев.

И.Алиев подчеркнул, что в настоящее время валютные резервы Азербайджана в 5 раз превышают внешний долг. «При необходимости мы в течение года можем погасить весь внешний долг», — отметил он.

Президент подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная. «Инфляция за 11 месяцев 2018 года — чуть более 2%, доходы населения — превысили 9%, в этом году мы привлекли инвестиций на $10 млрд», — сказал глава государства.

И.Алиев отметил, что Азербайджан продолжил в текущем году экономические реформы. «Эти реформы нашли положительную оценку у Всемирного банка, согласно оценкам которого в рамках Doing Business, мы улучшили свои позиции на 32 ступени и занимаем 25-ое место», — подчеркнул он.

Minval.az