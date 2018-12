Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил иранский народ с днем зимнего солнцестояния в своём микроблоге Twitter, выдав великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви за персидского.

«Сегодня гордый народ Ирана празднует самую длинную ночь в году и победу света над тьмой, я желаю им процветания и свободы. Как сказал персидский поэт НеЗаМи: «даже в безнадежности есть надежда; в конце темной ночи есть свет». Happy #Yalda!», — написал Помпео.

As the proud people of #Iran celebrate the longest night of the year & the victory of light over darkness, I wish for them prosperity and freedom. As the Persian poet Nezami said, “even in hopelessness there is hope; at the end of a dark night there is light.” Happy #Yalda!

