Экспертное сообщество продолжает обсуждать итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Согласно сообщению армянских СМИ, на выборах с результатом 70,43% победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никол Пашиняна. На втором месте, получив 8,27% голосов, партия «Процветающая Армения». Представители партии «Светлая Армения» с 6,37% голосов на третьем месте.

Итоги выборов в Армении для Minval.az комментирует профессор Западно-каспийского университета, политолог Фикрет Садыхов:

— Той «оглушительной победы», о которой ранее говорил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, нет. В целом, по мнению многих экспертов, как внутри самой Армении, так и за ее пределами, это были позорные выборы. По сути, реальность заключается в том, что практически из 100% избирателей (а это половина населения Армении), большая ее половина не пришла в избирательных участках. На выборах практически приняли участие 48% от общего числа избирателей. Этот факт говорит о том, что многие граждане голосовали «ногами», и таким образом, они выразили свой протест. Понятно, что они были разочарованы 20-ти летним пребыванием «карабахского клана» у власти. Однако, и эта власть, во главе с Пашиняном, за эти месяцы практически ничего не сделала для того, чтобы привлечь внимание избирателей, чтобы они пришли и проголосовали за них.

Кроме того, в ходе голосования были допущены серьезные нарушения на избирательных участках. В ряде избирательных участках итоги выборов были практически сфальсифицированы.

По мнению ряда наблюдателей, это «результат» административного ресурса, который задействовали некоторые губернаторы на местах.

Все эти факты свидетельствует о том, что так называемые «демократические ценности», «прозрачность выборов», «полная открытость», продекларированные Пашиняном не более чем полный блеф и пустой звук. Вообще, сегодня в Армении сложилась парадоксальная ситуация: Пашинян сделал все необходимое, чтобы протащить в парламент свой блок и две политические партии, являющиеся его союзниками. В новом парламенте Армении нет никакой оппозиции, ни радикальной, ни конструктивной.

Все это вряд ли будет способствовать внутриполитической стабильности в самой стране, и решению каких-либо внешнеполитических проблем за пределами Армении. Тем более что Пашинян сделал все возможное, чтобы испортить отношения со своими партнерами и союзниками по ОДКБ и СНГ. Это в комплексе говорит о том, что нынешние власти в лице Пашиняна столкнутся с серьезными проблемами как внутри страны, так и за ее пределами.

— Можно ли сказать, что эру диктатуры РПА сменяет эра диктатуры Пашиняна?



— Да. Конечно, прежний режим, состоящий из выходцев Нагорного Карабаха, сделал все, чтобы завести в тупик свою страну, при этом не решив ни одну из проблем — как экономическую, так и внешнеполитическую. А нынешняя власть Армении усугубит ту ситуацию, которая была до нее, прибавив еще дополнительные проблемы, решение которых невыполнимо.

Это не просто политическая диктатура, а самое настоящее авторитарное правление. Все это говорит о полном скатывании к авторитаризму под лозунгами демократии. В подобной ситуации Пашинян, не имея политического опыта, и будучи неуравновешенным человеком, будет принимать многие решения единолично, не считаясь с мнением других политических сил.

— Как будет решаться карабахская проблема? Можно ли ожидать серьезные решающие изменения в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в политике Армении?

— Судя по всем предвыборным заявлениям Пашиняна, его метаниям между Западом и Россией, ждать от конструктивных шагов в этом вопросе очень сложно. На его упрямство накладывается и отсутствие политического опыта, и отсутствие манеры прислушаться к мнению своих политических союзников и партнеров.



В подобной ситуации Пашинян заведет страну еще больше в тупик. По сути, его высокопарные заявления в рамках проводимых митингов, о том, что в вопросе Карабаха он займет «новую позицию», уже лопаются как мыльный пузырь. Реальность состоит в том, что Пашинян за эти несколько месяцев пребывания у власти, продемонстрировал полное отсутствие желания урегулировать эту проблему мирным путем. Он озвучивал противоречивые и взаимоисключающие заявления, упоминал о привлечении к переговорному процессу сепаратистского режима, выступал и с другими не реальными предложениями и заявлениями. Если Пашинян продолжит придерживаться этой линии и впредь, то в ближайшей перспективе его политическая карьера рухнет как карточный домик.

Все-таки митинговая эйфория и реальное руководство политическими процессами в стране и за ее пределами, — а тем более грамотное выстраивание отношений с зарубежными странами, решение карабахской проблемы, — требует вдумчивого подхода и учета реально сложившейся ситуации, что отнюдь не просматривается в поступках Пашиняна.

— Согласно сообщению армянских СМИ, сторонники находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна приступают к проведению пикетов и митингов с требованием его немедленного освобождения. Могут ли они добиться чего-либо?



— Фактор Кочаряна и его попытки предоставления ему свободы — все это повод, который используют оппоненты Пашиняна в борьбе с его единоличной властью. Пока не просматривается мощная анитипашиняновская волна. Однако, по сути, если еще вчера фактор Пашиняна был единственным поводом для выхода граждан на улицы, то сегодня, после обнародования таких позорных результатов выборов, многие могут присоединиться к этим протестам. Но это не исключено. Если эти силы поддержат из-за рубежа, им предоставят политическую и финансовую подпитку, то эти оппозиционные выступления, митинги и протесты могут вылиться в масштабный формат. Исключать все это при нынешних условиях, сложившихся в Армении, нельзя.

Бахтияр Сафаров

Minval.az