Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал идею создания европейской армии, отметив, что в ходе мировых войн Европа не справилась без помощи Соединённых Штатов.

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую. Но США были рядом с вами и всегда будут!» — написал он в Twitter.

Помимо этого он вновь призвал страны НАТО увеличить оборонные взносы.

«Всё, о чём мы просим, чтобы вы заплатили свою справедливую долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США платит 4.3% от гораздо большего ВВП — для защиты Европы», — отметил американский лидер.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP — to protect Europe. Fairness!

