Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «жёлтые жилеты».

По его словам, Парижское соглашение по климату не приносит пользы французской столице, сообщает russian.rt.com.

Как отметил американский лидер, жители Франции не хотят, чтобы страна перечисляла крупные суммы государствам третьего мира для, как предполагается, принятия мер по защите окружающей среды.

«Люди скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал президент.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018