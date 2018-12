Группа американских ученых, которые занимаются проектом Mars InSight, записали шум ветра на Марсе. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Исследователь Брюс Банердт рассказал, что запись «марсианских ветров» не входила в их планы. «Но одна из задач нашей миссии — изучить особенности движения на Марсе, в том числе и характер звуковых колебаний», — пояснил он.

Директор НАСА Джим Брайденстайн посоветовал в своем твиттере слушать звуки марсианского ветра через наушники или сабвуфер, чтобы лучше уловить низкие частоты. «Люди никогда еще не слышали шум ветра на Марсе, послушайте!», — написал он.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 7 декабря 2018 г.