В 2017 году президент Нигерии Мохаммаду Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании (от какой болезни он лечился, неизвестно). За время отсутствия Бухари по стране поползли слухи о том, что он умер и его заменил двойник из Судана.

Этот слух появился в твиттере в конце 2017 года и стал активно распространяться по соцсетям — в том числе при поддержке политических оппонентов Бухари. Сторонники теории о двойнике утверждали, в частности, что на разных фотографиях президент пишет то левой, то правой рукой, пишет «Медуза».

2 декабря, приехав на конференцию в Польшу, Бухари опроверг слухи о своей смерти и замене двойником. «Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я отпраздную свой 76-й день рождения, но я по-прежнему силен», — заявил он на встрече с нигерийцами, живущими в Польше.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 декабря 2018 г.