В 2017 году президент Нигерии Мохаммаду Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании (от какой болезни он лечился, неизвестно). За время отсутствия Бухари по стране поползли слухи о том, что он умер и его заменил двойник из Судана.

Этот слух появился в твиттере в конце 2017 года и стал активно распространяться по соцсетям — в том числе при поддержке политических оппонентов Бухари. Сторонники теории о двойнике утверждали, в частности, что на разных фотографиях президент пишет то левой, то правой рукой, пишет «Медуза».

2 декабря, приехав на конференцию в Польшу, Бухари опроверг слухи о своей смерти и замене двойником. «Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я отпраздную свой 76-й день рождения, но я по-прежнему силен», — заявил он на встрече с нигерийцами, живущими в Польше.


Бухари назвал тех, кто распространял слухи о его смерти, «невежами и безбожниками». Заявление президента Нигерии появилось в его официальном твиттере; также его распространил пресс-секретарь Бухари.

Minval.az