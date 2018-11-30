И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян продолжает удивлять аудиторию перлами ораторского искусства. На сей раз он отличился в ходе предвыборного митинга блока Мой шаг в Ноемберяне. Никол Воваевич решил порассуждать на болезненную для Армении тему обмена военнопленными. В самом деле, в Гяндже судят диверсанта Карена Казаряна, и его родственники даже перекрывали дорогу Ереван-Тбилиси, требуя согласиться на азербайджанское предложение об обмене «всех на всех». Мало того, азербайджанские СМИ, а их в Армении читают, и очень внимательно, распространили серию интервью другого армянского диверсанта — Арсена Багдасаряна, который был задержан на территории Агдамского района Азербайджана при попытке совершить провокацию на линии соприкосновения войск и приговоренный решением Гянджинского суда по особо тяжким преступлениям к 15 годам лишения свободы. Он тоже обратился к Николу Пашиняну с призывом обменять пленных «всех на всех». И Николу Воваевичу надо как-то на это все реагировать.

Сначала на митинге в Ноемберяне он заученно твердил, что «должен встретиться в мэрии с семьей Карена Казаряна», и для пущей убедительности добавлял: «Моя жена дважды была у них дома. Азербайджан полуофициально предложил обменять трех находящихся там армян на троих азербайджанцев. Но один азербайджанец в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) приговорен к 20 годам, другой – к пожизненному заключению за убийство граждан «Арцаха». Теперь вопрос в следующем – согласятся ли родные убитых, чтобы «Арцах» передал убийц Азербайджану?» Оставив, разумеется, за скобками, что на самом деле «кельбаджарские заложники» — никакие ни «диверсанты», а приговор фейкового «суда» оккупантов в Карабахе был состряпан лишь для придания «веса» требованиям, чтобы в Баку переговоры об их освобождении вели не с Ереваном, а с оккупационным режимом в Ханкенди в роли самостоятельного «игрока».

Но затем последовала сенсация. Никол Воваевич с глубокомысленным видом изрек: оказывается, есть мнение, будто Карена зловредные азербайджанцы забрали прямо из дома. «Люди задают вопросы о защищенности границ. Есть подозрение, что Карена забрали прямо из дома, но доказательств нет. Я намерен обсудить с ВС этот вопрос снова. Если будет необходимость, то предпримем дополнительные меры», — цитирует его «Лрагир».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: зачем азербайджанской разведке или армейскому спецназу понадобилось пересекать границу, превращенную в линию фронта, проникать в дом, где проживает многочисленное семейство, и похищать Карена Казаряна, который, по уверениям ереванских пропагандистов, еще и «страдает психическими отклонениями»? Какую такую ценность для азербайджанской стороны он представлял? И если «доказательств нет», то зачем премьер-министру озвучивать такую алармистскую версию? Как, наконец, должен поступить человек, обладающий в своей стране наибольшей полнотой власти — делиться на митинге пугающими версиями и обещать «предпринять меры, если будет необходимость», или сначала прояснить вопрос и с обстоятельствами пленения Казаряна, и с границами, и поднимать тему, когда уже есть что сказать?

Плюс ко всему о необходимости укрепить границу с Азербайджаном в Армении говорят по крайней мере с 2011 года. Но…реальных мер не принимается. И если Никол Воваевич готов озвучивать версии о мифических «азербайджанских лазутчиках», которые похитили и увели с собой беднягу Карена Казаряна, то…какие еще доказательства и аргументы ему нужны? Понятно, что политического опыта у господина Пашиняна не очень, но такие основополагающие вещи журналисты должны понимать даже лучше политиков. И уж тем более задуматься, как подействует на армянскую аудиторию, а в особенности на жителей приграничных и прифронтовых сел, озвученная уже не журналистом и не фейсбук-блоггером, а вполне себе и.о. премьер-министра версия, будто бы зловредный азербайджанский спецназ похищает армян прямо из домов. Там вполне могут и не сделать поправки на то, что у и.о. главы правительства, как бы это поделикатнее, «тормоза на языке ослабли», и схватятся за чемоданы, чтобы как можно скорее оказаться от этой неспокойной границы как можно дальше. Во всяком случае, когда по ту сторону линии фронта, задействовав серьезные силы, ловили «азербайджанских диверсантов» в лице Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, тогдашний премьер-министр Армении Тигран Саркисян прямо обвинял министра обороны Сейрана Оганяна в создании нешуточной паники. А теперь ошибки повторяет уже премьер-министр собственной персоной?

И что же — у Никола Воваевича просто в очередной раз «поскользнулся язык»? И он что-то брякнул в микрофон, не подумав о последствиях? Или же, заговорив о мифических «азербайджанских диверсантах», которые-де похищают жителей приграничных армянских сел прямо из домов, Никол Воваевич готовит общественное мнение к новым вооружены провокациям, причем уже не в Карабахе, а на государственной границе Азербайджана и Армении?

А вот эту версию по крайней мере не стоит отметать с порога. Участок границы Азербайджана и Армении вблизи Товуза и Газаха — это «стратегическая точка». Отсюда рукой подать и до железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и до столь ненавистных Армении нефте- и газопроводов, пересекающих границу Азербайджана и Грузии, которые Еревану весьма соблазнительно было бы «перерезать».

Наконец, в Армении уже давно обозначили и цель — село Алибейли Товузского района. Еще в начале «десятых» на страницах«Голоса Армении» ныне покойный Левон Мелик-Шахназарян прямо заявлял, что, оказывается, «Алибейли ядовитым жалом вклинился в территорию Армении». А затем элементарно проговаривался, какую именно судьбу уготовили Алибейли армянские «стратеги»: «Меня, однако, не покидает ощущение, что об этом селе мы еще услышим. И не только мы. Дело в том, что Азербайджан явно готовит в этом регионе крупную провокацию, главной жертвой которой «назначено» Алибейли. «Село на заклание» — именно так можно охарактеризовать планы Баку относительно Алибейли. Из этого села обстреливаются армянские населенные пункты, Алибейли блокирует дороги между армянскими селами». По версии Мелик-Шахназаряна, «все это — блокада дорог, обстрелы под прикрытием жилых домов, теракты, поджоги полей — удивительно напоминает Ходжалу (ныне Иванян) до февраля 1992 года. Азербайджан явно готовит крупную провокацию, почву для пропагандистского обвинения Армении в жестоком отношении к «мирному» населению Алибейли. Понятно, что долго терпеть присутствие на нашей земле сеющего смерть населенного закавказскими турками села Армения не будет».

К тому же есть еще одно обстоятельство. Здесь, на государственной границе, в отличие от Нагорного Карабаха, гарантии ОДКБ вступают в силу «безусловно». Из чего уже можно составить несложную «цепочку» и, профессионально заголосив по поводу мифических «диверсантов», потребовать защиты у союзников по блоку. И если Беларусь и Казахстан в дело вступят вряд ли, то Россия, уверены в Ереване, вмешаться ну просто обязана. А после того, как Армению обидели на саммите ОДКБ и не позволили провести второго своего кандидата на пост генсека, а Москва не торопится устраивать «выкручивание рук» ни Казахстану, ни Беларуси, в Ереване уверены, что Кремль им ну просто обязан компенсировать эту смертельную обиду. Желательно — азербайджанскими территориями, захваченными «силой русского оружия» от имени Армении. И заодно, на фоне новой войны, ужесточить «внутренние правила» в самой Армении, где парламентские выборы могут закончиться не совсем так, как того бы хотелось Пашиняну.

Другой вопрос, что, как показал еще апрель 2016 года, устраивать «игры с огнем» у азербайджанских рубежей — дело опасное. И если в Ереване об этом стараются не думать, есть надежда, что задумаются в Москве. Где и так вряд ли ощущают недостаток проблем и поводов «сначала пострелять, а потом думать, как за это оправдаться».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az