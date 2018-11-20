Высота термитников составляет около двух с половиной метра, а их диаметр у основания — примерно девять метров. 200 миллионов холмов расположены в шахматном порядке на расстоянии около 20 метров друг от друга. Всего термитники занимают площадь в 230 тысяч квадратных километров. Для сравнения: площадь Великобритании составляет 242,5 тысячи квадратных километра. Биологи сочли эту систему самой крупной на Земле.

Ученые предполагают, что насекомые вида Syntermes dirus живут не в самих холмах, а в туннелях под землей. Термиты, размер которых составляет около одного сантиметра, выбрасывали лишнюю почву на поверхность, так и появились многочисленные кучи. Всего они достали около 10 кубических километров земли, что сопоставимо с объемом четырех тысяч пирамид в Гизе. На эту работу у насекомых ушло около 3,8 тысячи лет.

Мартин призвал признать систему термитников природным чудом света. Он отметил, что энтомологам пока не удалось обнаружить местонахождение королевы термитов. Тем не менее, они уверены, что система термитников до сих пор обитаема.