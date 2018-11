Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал желание главы Франции Эмманюэля Макрона создать единую европейскую армию.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two — How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

