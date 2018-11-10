Сайт «Еркрамас» опубликовал перевод на русский язык фрагмента изданного в 2018 году романа лидера «бархатной революции», и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Обратная сторона страны». B романе автор размышляет о нравственности армян, революции, будущем армянского народа, затрагивая свое видение решения карабахской проблемы. Книга издана в Ереване и в июне 2018 года стала продаваться в армянских и московских магазинах, сразу став бестселлером. B основу книги легли статьи опубликованные в мае-декабре 2008 года, в тот момент, когда Никол Пашинян был в розыске по делу о беспорядках 1 марта.

Сенсацией стали следующие абзацы романа:

— Мы в нашей газете критикуем сторонников твердой линии, а по субботам-воскресеньям сами говорим: ни пяди земли врагу. Что это? Ложь? Скорее противоборство сердца и разума. Сердце хочет, желает, чтобы равнина была его, чтобы горы Памира дробились под моим взглядом. А разум говорит: из-за части нельзя подвергать опасности целое и, как минимум, нужно заявить, громко заявить, что эти поля нам не нужны, что мы готовы эти земли возвратить — во имя мира.

— Я сейчас читаю и удивляюсь: узнаю, что нас направляла Америка, узнаю, что нас направляла Европа, узнаю, что нас направляли жидомасонские силы, Сорос. Читаю… и швыряю об стену стакан, что в моей руке. Клал я на твою Америку, клал я на твою Европу, на всю целиком и на каждую страну по отдельности, клал я на твою Россию, клал я и на твое жидомасонство, и на Сороса впридачу. Кто тот счастливец, что мог нас направлять?.., — пишет автор романа Никол Пашинян.

Пашинян также описывает свои ощущения во время посещения Газахского района: «Красный автобус каждое утро в 7 часов, стартуя напротив иджеванского рынка, отправлялся в Казах. По воскресным дням мы с моим отцом ездили на казахское водохранилище ловить рыбу. Вот здесь заканчивается Советская Армения и начинается Советский Азербайджан. И я так и не могу понять, как может природа приспособиться под проведенные человеком границы? Как может на этой стороне границы быть одна природа, а на той стороне границы — другая? Ведь границы проводят люди, а природа не признает границ? Потом, после бесед с сельскими жителями, понимаю, что не природа приспособилась к границе, а мы приспособились к природе: «Кто бы нам ни угрожал, мы сразу срывались в эти горы», — говорят сельские старики. И делают это спокойно, очень спокойно, как будто так и должно было быть. Фактически, эта Армения – не родина, а место, чтобы спрятаться, укрыться. Поэтому и люди здесь живут как бы тайком, укрывшись, а дома говорят иное».

Minval.az